Общество

Завод «Титан-Полимер» поздравил псковичей с наступающим Новым годом

Завод «Титан-Полимер» поздравил псковичей с наступающим Новым годом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Изображение: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

«Дорогие коллеги, партнёры, жители Псковской области! Новый год – особенно любимый праздник. Каждый из нас ждёт его и верит, что впереди только самое хорошее. Пусть 2023 год будет благополучным и радостным! Желаем, чтобы Новый Год порадовал вас исполнением самых заветных желаний, пусть свершится волшебство и каждый из вас почувствует себя счастливым», – отметили в «Титан-Полимере».



Сотрудники завода также пожелали жителям региона хорошего настроения, достатка и уверенности в завтрашнем дне.

«Здоровья, удачи и благополучия Вам и вашим близким!» – добавили они.