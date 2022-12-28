Общество

Президент России Владимир Путин открыл завод «Титан-Полимер»

Глава государства открыл завод «Титан-Полимер» в Псковской области. Предприятие завершает реализацию первой очереди инвестиционного проекта по выпуску импортозамещающего продукта – производства БОПЭТ-пленок мощностью до 72 тысяч тонн в год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи провел церемонию открытия нового предприятия. В ней также приняли участие Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

«Хочу подчеркнуть, государство будет поддерживать создание таких производств. Они нужны нам для динамичного развития экономики, увеличения выпуска собственной качественной продукции. Мы продолжим содействовать развитию современных, высокотехнологичных компаний по всей стране, будем создавать максимально комфортные условия для работы инвесторов», – заявил президент.

Михаил Сутягинский рассказал главе государства о технологическом процессе, а также о перспективном развитии промышленной площадки.

«Это только часть комплексного инвестиционного проекта. Весь проект мы намерены реализовать до 2025 года. Вторая очередь - производство полиэтилентерефталата. Это позволит создать базу полиэфирного сырья, обеспечить импортозамещение большого ассортимента продукции, в том числе медицинского и пищевого назначения. Что даст возможность максимально снизить импортозависимость России от полимерных материалов, что в текущих условиях особенно актуально», - отметил председатель Совета директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обозначил, что запуск производства «Титан-Полимер» — важное событие для всей Псковской области. «Прежде всего, это значительные инвестиции. 10 млрд рублей уже вложено, после запуска второй очереди цифра увеличится вдвое. Высокопроизводительные рабочие места. В дальнейшем здесь планируется создание промышленного технопарка и развитие смежных производств. Это позволит включить в производственную кооперацию малый и средний бизнес, дополнительно создать порядка двух тысяч рабочих мест», — сказал Михаил Ведерников.

Создание нового завода стало возможно благодаря поддержке Экспортного страхового агентства РФ, Минпромторга России и Фонда развития промышленности РФ, который предоставил предприятию в совокупности 3 млрд рублей в виде займов на организацию производства БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранул, а также Правительства Псковской области и Газпромбанка.

По состоянию на декабрь 2022 года на предприятии создано свыше 270 рабочих мест. После запуска производства БОПЭТ-пленок средняя заработная плата работников составит более 50 тысяч рублей.

Отметим, что БОПЭТ-пленки широко используются во всем мире, прежде всего в пищевой отрасли, производстве гибкой упаковки. В БОПЭТ-пленке нуждается медицина (рентгеновские пленки, имплантаты, тубы), промышленность (пленка для окон, автомобильных стекол и т.д.). При выходе на проектную мощность (72 тысячи тонн продукции в год) завод «Титан-Полимер» полностью удовлетворит запросы отечественных производителей в БОПЭТ-пленках.