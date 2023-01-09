Общество

Псковичка попросила не сносить постройки в лагере «Стремительный»

Не сносить старые постройки в лагере «Стремительный» в Печорском районе, который был закрыт на реконструкцию до ноября 2023 года, попросила губернатора Псковской области жительница региона. Своё обращение она опубликовала на сайте губернатора.

Фото: лагерь «Стремительный» / «ВКонтакте»

«Моей дочке 15 лет, она каждый год в летний период ездит в детские лагеря. Она была в "Артеке", в "Орлёнке"! И, что удивительно, больше всего ей понравилось в лагере "Стремительный". В этом году дочка также планировала поехать! А его собираются сносить и на его месте будут строить другие здания! В связи с этим вопрос, почему нельзя строить другие здания рядом или в другом месте? Лагерь работает уже очень давно, все его знают, места эти полюбили. Дети с нетерпением ждут лета. В этом году поездка стоит под вопросом! Лагерь очень востребован! В лагере проходят профильные смены от Центра одаренных детей, которые посещает тоже моя дочка. Центру он очень выгоден тем, что в такой близости от города, можно привозить преподавателей для занятий с ребятами. Удобно расположен территориально и для посещения родителями детей. Прошу принять меры и не допустить сноса действующего лагеря!» - призвала женщина.

На обращение ответил исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков. Он отметил, что выбор данного земельного участка для размещения Всероссийского детского центра обусловлен соответствием требуемым параметрам для размещения центра, а также наличием выхода к берегу Псковского озера.

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«Организация детского оздоровительного отдыха для детей в 2023 году находится на контроле у правительства Псковской области, отдых будет обеспечен в полной мере в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"», - заверил Андрей Ермаков.

Вопрос модернизации существующей инфраструктуры детских оздоровительных лагерей на территории Псковской области в настоящее время прорабатывается с министерством просвещения Российской Федерации, добавил глава профильного комитета.