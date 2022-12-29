Общество

Всероссийский детский центр построят на базе лагеря «Стремительный»

Всероссийский детский центр построят на базе лагеря «Стремительный» в Печорском районе, который был закрыт на реконструкцию до ноября 2023 года. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе бюджетного послания на сессии регионального парламента 29 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Несколько слов скажу о планируемом строительстве Всероссийского детского центра в Печорах. Этот вопрос не относятся напрямую к областному бюджету, но многие интересуются судьбой лагеря «Стремительный», который был закрыт на реконструкцию до ноября 2023 года. На базе лагеря будет создан современный Всероссийский детский центр, который будет работать круглогодично», – рассказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что общая стоимость центра составит почти 3 миллиарда рублей.

«Буквально на прошлой неделе получил письмо, что соответствующее финансирование на следующий год уже подтверждено на федеральном уровне. Это крайне важный и очень дорогостоящий проект», – добавил губернатор.

В рамках работы лагеря будут предоставляться квоты для детей Псковской области.