Общество

Лес в Малой Гоголёвке хотят перевести в рекреационную зону

Изменения в генеральный план сельского поселения «Тямшанская волость» Псковского района, согласно которому лесной массив будет отображен в рекреационной зоне, готовит комитет по управлению государственным имуществом региона. Об этом сообщила председатель комитета Наталья Серебренникова в ответ на обращение на официальном сайте губернатора Псковской области.

Местная жительница обратилась к главе региона Михаилу Ведерникову с просьбой утвердить границы лесного массива.

«На одном из участков, бывшим ещё летом в рекреационной зоне, где не разрешено строительство, начался спил леса. Этот участок перестал относится к реакционной зоне. Мы боимся, что и остальную часть леса постигнет та же участь. Как выяснилось, из зоны в зону очень легко перевести, и наличие там полувековых сосен никого не волнует. Нет леса на бумаге – вжик пилы и не будет его по факту. Мы просим вас посодействовать и проконтролировать выполнение в разумные сроки работ, чтобы действительно существующий лес был отмежеван Тямшанской волостью в правильных фактических границах прорастания деревьев», – написала женщина.

Она также напомнила, что с мая 2020 года жители деревни ведут кампанию по сохранению леса рядом с Малой Гоголёвкой, который примыкает к Корытовскому лесопарку и является, по сути, его неотъемлемой частью: «Два года назад нам удалось отбить порядка 5 гектаров леса, но тогда мы потеряли 40 соток – их отдали под ИЖС».

На обращение ответила председатель комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Наталья Серебренникова. Она сообщила, что земельный участок, на котором ведется вырубка деревьев, предоставлен в аренду с видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» в соответствии с земельным законодательством (его площадь 2653 квадратных метров).

«Согласно действующим генеральному плану и правилам землепользования и застройки сельского поселения "Тямшанская волость" Псковского района, а также по документам поселения, утвержденным в 2013 году, земельный участок расположен в жилой зоне. Информацию о наличии необходимых разрешений и согласований на вырубку деревьев вы можете получить в администрации волости», – отметила она.

Данный земельный участок, как и лесной массив, в соответствии с приказом комитета от 10 сентября 2020 года № 3854 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения "Тямшанская волость" Псковского района» отнесен к территориальной зоны Р-2 «Зона зеленых насаждений общего пользования», после чего правообладатель земельного участка обратился в суд.

Далее решением Псковского областного суда Псковской области от 2 сентября 2022 принято решение об отмене приказа комитета о внесении изменений в части изменения зонирования с зоны Ж-1 «Зона индивидуальной застройки» на зону Р-2 «Зона зеленых насаждений общего пользования» в отношении границ земельного участка.

Наталья Серебренникова подчеркнула, что после установления в отношении лесного массива зоны Р-2 «Зона зеленых насаждений общего пользования» земельные участки для целей индивидуального жилищного строительства не выделяются.

«В настоящее время комитет осуществляет подготовку внесения изменений в генеральный план сельского поселения "Тямшанская волость" Псковского района, согласно которому лесной массив также отображен в рекреационной зоне. После утверждения внесения изменений в генеральный план администрацией Псковского района будет сформирован и оформлен в муниципальную собственность земельный участок для рекреационных целей», – сообщила председатель КУГИ.

Ориентировочный срок утверждения внесения изменений в генеральный план февраль-март 2023 года.

Напомним, 20 декабря на участке в деревне Малая Гоголевка у Корытовского леса началась подготовка к строительству частного дома с вырубкой сосен. Инцидент возмутил местных жителей. Петицию против спила многолетних деревьев в Корытовском лесу создал псковский эколог, руководитель проекта «Экомышление» Сергей Елизаров.