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У разбитого Корытова

История с вырубкой сосен в Корытовском лесу для его дальнейшей застройки подошла к промежуточному печальному завершению. Местное сообщество проиграло очередной раунд борьбы по защите своих интересов и прав жителей Пскова и Псковского района на экологическое благополучие. Все это происходит при пассивности и попустительстве властей.



Кратко напомним историю вопроса. Два года назад жители деревни Малая Гоголевка обнаружили в Корытовском лесу сруб-времянку. Возводили ее прямо на лыжной трассе. И с удивлением узнали, что земля вокруг нее находится в зоне, разрешающей индивидуальное жилищное строительство. Поднявшийся тогда шум привел к обещаниям со стороны властей, что строительства не будет, что деревья не тронут, что территорию переведут в зону зеленых насаждений общего пользования. Этот шаг выглядел бы более чем логичным. Лесной массив не только генерирует кислород, обеспечивая Псков чистым воздухом. Это еще и любимое место для прогулок, занятий лыжами, ориентированием и экстремальным велоспортом. Однако сейчас с бюрократической точки зрения Корытовский лес представляет собой странное образование. По нему пролегает граница Пскова и Псковского района. То, что в городе, защищено статусом лесопарка, где запрещена хозяйственная деятельность, где речи быть не может про частное строительство. С участками на территории Тямшанской волости Псковского района происходят странные метаморфозы.

Как выяснилось в нынешнем декабре, пилы умолкли ненадолго. Несколько дней назад в Корытово начался лесоповал. Обескураженные местные жители вновь обратились в компетентные органы. Областная прокуратура поручила природоохранной провести проверку. Из общения с прокурором (пока устного, на бумаге выводы еще не зафиксированы) живущие в Малой Гоголевке узнали, что участок находится в зоне, разрешающей ИЖС. А значит, располагающий им частник волен поступать с насаждениями на своей территории, как заблагорассудится. В том числе, срубить сосны под корень и отправить на пилораму, что сейчас и происходит.

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А как же все обещания двухгодичной давности? Действительно, областной комитет по управлению государственным имуществом издал приказ, меняющий зонирование. Но окопавшийся на участке бизнес оспорил его в суде. И выиграл уже во второй инстанции. Как только решение о сохранении зоны под ИЖС вступило в силу, нанятые рабочие приступили к расчистке участка.

Таким образом, создан прецедент с понятным алгоритмом. Понравился участок и ты имеешь деньги на его освоение - меняешь категорию земель, и вперед. Вложил рубль, вынешь минимум десять после строительства и продажи коттеджей. Выходит, против лома нет приема: если есть желание, подкрепленное средствами, то возможно все. В том числе, понемногу откусывать по краям от общего леса, пока он не закончится.

К застройщику вопросов ровно ноль. Ничего личного, только бизнес. Его и создают, чтобы зарабатывать деньги. Есть возможность - ею воспользовались. Вопрос в том, как изначально территория попала в категорию с разрешением на строительство? И почему государственные структуры слишком быстро перестали бороться за общественное достояние? Как будто кроме жителей ближайшей округи состояние легких областного центра больше никого не интересует.

Корень проблемы видится в том, что Корытовский лес - кормовая база не только для зайчиков и лисичек.

Хотелось бы избежать в Псковской области и другого прецедента - большого экологического скандала, который прогремит на всю страну. У всякого самоуправства есть пределы. И у терпения жителей тоже. Напомним для забывчивых недавнюю историю горы Куштау в Башкирии. Случай не единственный подобного рода, но очень показательный. Ради добычи известняка шиханы чуть не превратили в равнину. Их разработка остановилась после активных протестов местных жителей и подключения федеральных властей. Копнули глубоко, но не на горе, а в документах. Силовики нашли нарушения в ходе приватизации содовой компании, собиравшейся упаковать Куштау в картонные пачки. И суд вернул в казну РФ 95,72% акций предприятия. Хотели заработать на природных ресурсах, но градус наглости был поднят слишком высоко, так что остались у разбитого корыта.

Под Псковом разбазаривание общественного экологического достояния может звучно прогрохотать в федеральном масштабе. Теме экологии уделяется самое пристальное внимание на высочайшем уровне. Два года назад, когда было положено начало нынешней корытовской истории, президент России Владимир Путин, встречаясь с экологами, сказал:

«К сожалению, и сегодня мы видим проявления откровенно потребительского подхода. Такое ещё встречается, и нередко, к сожалению. Многие живут по принципу «после нас – хоть потоп». Это прискорбно. Такая логика – тупиковая и крайне опасная. Сама природа даёт нам сигнал: устойчивое развитие возможно только при соблюдении гармоничного, рационального баланса интересов – экономического роста, благосостояния общества и, с другой стороны, экологической безопасности».

Тогда же он отметил, что власти благодаря экоактивистам получают своевременный сигнал о конкретных проблемах. Сейчас такой сигнал послан из Пскова. Руководитель проекта «Экомышление» Сергей Елизаров создал на change.org петицию «Сохраним Корытовский лесопарк».

«Местные жители боятся, что и остальную часть леса постигнет та же участь, - сказано в петиции. - Корытовский лес для жителей Пскова и ближайших населенных пунктов - единственное место с естественной природной средой, куда можно прийти и отдохнуть от шума, погулять или заняться спортом. Когда видишь, как варварски спиливаются деревья, как на глазах уменьшается лесной массив, все это воспринимается как личная трагедия».

Официальные выводы надзорные органы еще не сделали. Природоохранная прокуратура работает по поручению прокуратуры области. Возглавляющий ее Иван Грибов известен строгостью спроса с подчиненных. Вряд ли он примет халтуру в их заключении. Придется смотреть не только на законность текущих действий заинтересованных сторон, но и на то, как образовалось окно возможностей для включения пилы. Иначе могут последовать и кадровые выводы. Служители закона в синих мундирах слышали слова Ивана Грибова, прозвучавшие 1 декабря в студии «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я очень жестко спрашиваю с прокуроров, если они взялись за дело и не добились результата. У нас очень большие перемены внутри состава прокуратуры: районные прокуроры поменялись, меняется состав, работники. Кто-то увольняется, кому-то следует охватить другое направление, где-то, я считаю, что надо работника поставить. Мне нести ответственность за результаты, и мои решения будут такими, чтобы я знал об эффективности деятельности прокуратуры».

Плюсуем сюда заданный президентом вектор на решение проблем вместо их замалчивания. И делаем выводы: в истории Корытовского леса рано ставить точку. Жители и Пскова, и Псковского района надеются, что развиваться эта история будет не в сторону дальнейшего прореживания сосен. А в направлении усиления защиты важнейшего объекта экологической инфраструктуры, подаренного псковичам самой природой.

Юлия Магера