Общество

Акцию на молоко в псковских магазинах «Деревня Соловьи» продлили до 22 января

Акцию на молоко торговой марки «Деревня Соловьи» в одноимённых магазинах в Псковской области продлили до 22 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил производитель.

Фото здесь и далее: «ПсковАгроИнвест»

«Наши любимые покупатели! Мы видим, как вам понравилась акция на наше молоко 3,2% "Деревня Соловьи" - 50 рублей за литр. В связи с этим у нас хорошая новость! Мы продлеваем эту акцию до 22 января. Успейте купить любимый продукт по приятной цене», - обратился к покупателям производитель.

Группа производителя «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

Адреса магазинов сети в Псковской области: