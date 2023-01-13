Общество

Около 40 млн рублей привлекли в Псковскую область победители конкурса Фонда президентских грантов

Около 40 млн рублей привлекли в Псковскую область победители первого конкурса Фонда президентских грантов 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

12 проектов-победителей направлены на социальную защиту и поддержку граждан, охрану здоровья и пропаганду здорового образа жизни, сохранение исторической памяти, поддержку науки, образования и просвещения, а также защиту окружающей среды.

Самые крупные гранты в размере 9,8 млн рублей и 8,2 млн рублей получат Псковская епархия на реализацию проекта «Хлеб насущный» и АНО «Центр молодежного инновационного творчества "Юный техник"».

В рамках первого проекта будет организована работа семи благотворительных столовых при храмах Псковской епархии в Пскове, Острове, Дно, Дедовичах и Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Питание в них будут получать малоимущие, а также граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Вторая общественная инициатива предполагает проведение лекций и мастер-классов по астрономии и основам астрофотографии, а также трех больших астрономических фестивалей «Небо зовет».

Всего в отборе первого конкурса Фонда президентских грантов 2023 года участвовали более 80 псковских проектов. Общая сумма грантовой поддержки всех победителей конкурса составила 4,3 млрд рублей.