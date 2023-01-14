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Общество

Турпоток в «Михайловском» в 2022 году вырос больше чем на треть

14.01.2023 19:00|ПсковКомментариев: 0

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» подвели некоторые итоги ушедшего 2022 года. Как рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей руководитель службы музейной, экскурсионной и методической работы Елена Михайлова, заповедник в минувшем году посетили 585 130 человек, что составляет 133,71% от прошлогоднего показателя.

Андрей Мыльников. Зима в Михайловском (1979). Из фондов музея-заповедника.

Елена Михайлова детализировала: в составе общего туристического потока по-прежнему значительно преобладают взрослые — чуть более 63% (369 543 человек, из них работающих и пенсионеров — 264 616 и 104 927 соответственно). Однако музейщиков не может не радовать тот факт, что процент молодых посетителей в минувшем году всё-таки ощутимо «подрос», превысив показатели прошлых лет (чуть более 26% в «послековидном» 2021-м и порядка 32% и 33% — в 2018 и 2019 годах соответственно). Так, в музее в 2022-м насчитали 11 676 дошкольников, 102 783 школьника в возрасте до 16 лет и 59 428 старшеклассников и студентов. При этом 4 627 платёжных операций было осуществлено посредством «Пушкинской карты» (для сравнения: пятьсот без малого — в прошлом году).

В «Михайловском» также подсчитали, что для туристов в 2022 году была проведена 24 921 экскурсия.

Напомним, что государственное задание по приёму посетителей в основных экспозициях и на временных выставках на 2022 год Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» выполнил уже в сентябре завершившегося года.

Теги: #пушкинский заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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