Общество

Мешки с прошлогодней листвой показались из-под растаявшего снега в Пскове

Мешки с прошлогодней листвой показались из-под растаявшего снега на Аллее Ветеранов в Пскове. Об этом сообщила подписчица группы микрорайона «Звёздный» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Лариса Никандрова / группа микрорайона «Звёздный»

«Растаявший снег обнажил незавершённые дела прошлого года… Мешки с прошлогодней листвой на Аллее Ветеранов», - написала женщина.

Напомним, ввиду потепления снежный покров в Пскове значительно уменьшился. Ранее сообщалось, что атлантический циклон принесёт вместе с облаками и осадками согретые Гольфстримом воздушные массы на Северо-Запад России на неделе с 16 по 22 января.