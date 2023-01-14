Общество

Атлантический циклон принесёт согретые воздушные массы на Северо-Запад России

Атлантический циклон принесёт вместе с облаками и осадками согретые Гольфстримом воздушные массы на Северо-Запад России на неделе с 16 по 22 января.

Днём на севере региона от −3 до +2˚, на юге – от 0 до +5˚, и только в пятницу ожидается небольшое похолодание в среднем на 2–3°, сообщает метеоцентр «Фобос».

В Центральной России в начале недели будет идти небольшой снег и сравнительно прохладно – днём от 0 до −5˚. Затем потепление усилится, осадки будут переходить в дожди, и столбики термометров дотянутся от +1 до +6˚.

В Санкт-Петербурге временами дожди, возможно со снегом, преобладающая дневная температура от +1 до +4˚.

В Москве в понедельник-вторник возможен небольшой снег, днём от 0 до −3˚. Начиная со среды потепление усилится, осадки будут переходить в дожди, и показания термометров повысятся от +1 до +4˚.