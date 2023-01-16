Общество

Врачи оценивают состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова как крайне тяжелое

Врачи оценивают состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова как крайне тяжелое.

Фото: «112» / Telegram

Прогрессирующая двухсторонняя пневмония привела к проблемам с сердцем. У Костомарова начала развиваться мерцательная аритмия, сообщает Telegram-канал «112».

С момента перевода в Коммунарку фигурист не приходил в сознание. Очаги поражения легких очень большие. Также врачи борются с прогрессирующим сепсисом.

Роману Костомарову 45 лет, на Олимпиаде в Турине он выиграл золотую медаль в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы дважды становились чемпионами мира, трижды - чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при. Костомаров также известен по выступлениям в телевизионном шоу «Ледниковый период».