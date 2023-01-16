Общество

Противопоказания к купанию в проруби перечислили псковские медики

Кому противопоказано купание в проруби, рассказали в Псковской городской поликлинике. Рекомендации специалисты опубликовали в Telegram-канале медучреждения.

«В преддверии праздника Крещения, который отмечается 19 января, мы вам расскажем, что древняя традиция окунания в прорубь имеет свои плюсы и минусы. Зимнее плавание противопоказано людям при всех острых и хронических заболеваниях», – отметили медики.

А именно при заболеваниях:

сердечно-сосудистой системы (пороки сердца, ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии; перенесенный инфаркт миокарда, кардиосклероз, гипертоническая болезнь),

воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, хронические риниты, тонзиллиты, отиты,

центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа, склероз сосудов головного мозга),

периферической нервной системы (невриты, радикулиты, межпозвоночные грыжи),

органов дыхания (туберкулез легких, воспаления легких, бронхиальная астма, эмфизема, хронический бронхит),

мочеполовой системы (нефрит, цистит, воспаление придатков, предстательной железы),

желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, все гепатиты).

Кроме того, купание противопоказано лицам пожилого возраста, так как у многих из них уже имеются вышеперечисленные заболевания, добавили специалисты.