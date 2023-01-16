Противопоказания к купанию в проруби перечислили псковские медики

Кому противопоказано купание в проруби, рассказали в Псковской городской поликлинике. Рекомендации специалисты опубликовали в Telegram-канале медучреждения.
«В преддверии праздника Крещения, который отмечается 19 января, мы вам расскажем, что древняя традиция окунания в прорубь имеет свои плюсы и минусы. Зимнее плавание противопоказано людям при всех острых и хронических заболеваниях», – отметили медики.
А именно при заболеваниях:
- сердечно-сосудистой системы (пороки сердца, ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии; перенесенный инфаркт миокарда, кардиосклероз, гипертоническая болезнь),
- воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, хронические риниты, тонзиллиты, отиты,
- центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа, склероз сосудов головного мозга),
- периферической нервной системы (невриты, радикулиты, межпозвоночные грыжи),
- органов дыхания (туберкулез легких, воспаления легких, бронхиальная астма, эмфизема, хронический бронхит),
- мочеполовой системы (нефрит, цистит, воспаление придатков, предстательной железы),
- желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, все гепатиты).
Кроме того, купание противопоказано лицам пожилого возраста, так как у многих из них уже имеются вышеперечисленные заболевания, добавили специалисты.