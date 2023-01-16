Общество

11 купелей готовят к празднику Крещения в Псковской области

11 купелей оборудуют в Псковской области для организации празднования Крещения Господня, которое традиционно проходит в ночь с 18 на 19 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«В настоящее время началась подготовка сил и средств, привлекаемых к обеспечению безопасности. Вместе с инспекторским составом центра ГИМС главного управления МЧС России по Псковской области обеспечивать безопасность в праздник Крещения будут спасатели, полиция, медицинские работники, представители администраций муниципалитетов, сельских поселений, а также общественники. Подготовка дорожек по льду, расчистка площадок для установок палаток и мест обогрева уже началась. Само оборудование купели будет устанавливаться непосредственно перед началом крещенских купаний», - рассказали в МЧС.

Согласно данным муниципальных образований, на территории области определены следующие места для проведения крещенских купаний:

№ п/п Муниципальное образование Адрес, место расположения купели Дата и время Примерное количество купающихся 1. Гдов Гдов улица Слободская, дом №1 река Гдовка 19.01.2023 15.00-16.00 10 2. Гдовский район Юшкинская волость, деревня Ветвеник, Чудское озеро 19.01.2023 13.00-14.00 10 3. Гдовский район Спицинская волость, деревня Залахтовье, Чудское озеро (база отдыха «Тридевятое царство») 19.01.2023 11.00-12.00 25 4. Псков река Великая, городской пляж 18.01.2023 22.00-02.00 19.01.2023 10.00-15.00 1500 5. Псковский район Торошинская волость, деревня Крипецкое-1, Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий мужской монастырь купель 18-19.01.2023 18.00-03.00 300 6. Псковский район Логозовская волость, деревня Камно, купель 18-19.01.2023 20.00-03.00 150 7. Великие Луки река Ловать, Великие Луки, (Краснофлотская набережная, лодочная станция МУП «ГПКИО» города Великие Луки) 18-19.01.2023 20.00-14.00 500 8. Пушкиногорский район Пущкинские Горы, улица Садовая, озеро Тоболенец 19.01.2023 11.30-16.00 100 9. Новоржевский район Святой источник деревня Боровичи купель 18.01.2023 18.30-01.00 150 10. Дедовичский район посёлок Дедовичи, река Шелонь 18-19.01.2023 23.00-03.00 100 11. Себежский район Себеж, улица Замковая, 12, озеро Себежское 19.01.2023 15.00-17.00 40

«Обращаем внимание граждан, что данное время работы купелей указано предварительно и может меняться!» - отметили в ведомстве.

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Жителей Псковской области попросили планировать заранее места для купаний и использовать только указанные объекты.