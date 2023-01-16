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Общество

11 купелей готовят к празднику Крещения в Псковской области

16.01.2023 17:50|ПсковКомментариев: 0

11 купелей оборудуют в Псковской области для организации празднования Крещения Господня, которое традиционно проходит в ночь с 18 на 19 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону. 

«В настоящее время началась подготовка сил и средств, привлекаемых к обеспечению безопасности. Вместе с инспекторским составом центра ГИМС главного управления МЧС России по Псковской области обеспечивать безопасность в праздник Крещения будут спасатели, полиция, медицинские работники, представители администраций муниципалитетов, сельских поселений, а также общественники. Подготовка дорожек по льду, расчистка площадок для установок палаток и мест обогрева уже началась. Само оборудование купели будет устанавливаться непосредственно перед началом крещенских купаний», - рассказали в МЧС.

Согласно данным муниципальных образований, на территории области определены следующие места для проведения крещенских купаний:

№ п/п Муниципальное образование Адрес, место расположения купели Дата и время

Примерное количество

купающихся
1. Гдов

Гдов

улица Слободская, дом №1

река Гдовка

19.01.2023

 15.00-16.00

 10
2.

Гдовский

район

Юшкинская волость,

деревня Ветвеник,

Чудское озеро

19.01.2023

13.00-14.00

 10
3.

Гдовский

район

Спицинская волость,

деревня Залахтовье,

Чудское озеро

 (база отдыха

«Тридевятое царство»)

19.01.2023

11.00-12.00

 25
4. Псков

река Великая,

городской пляж

18.01.2023

22.00-02.00

19.01.2023

10.00-15.00

 1500
5.

Псковский

район

Торошинская волость,

деревня Крипецкое-1, Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий мужской монастырь 

купель

18-19.01.2023

18.00-03.00

 300
6.

Псковский

район

Логозовская волость, деревня Камно,

купель

18-19.01.2023

20.00-03.00

 150
7. Великие Луки

река Ловать,

Великие Луки,

(Краснофлотская набережная, лодочная станция МУП «ГПКИО» города Великие Луки)

18-19.01.2023

20.00-14.00

 500
8. Пушкиногорский район

Пущкинские Горы,

улица Садовая,

озеро Тоболенец

19.01.2023

11.30-16.00

 100
9. Новоржевский район

Святой источник

деревня Боровичи

купель

18.01.2023

18.30-01.00

 150
10. Дедовичский район

посёлок Дедовичи,

река Шелонь

18-19.01.2023

23.00-03.00

 100
11. Себежский район

Себеж,

 улица Замковая, 12,

озеро Себежское

19.01.2023

15.00-17.00

 40

«Обращаем внимание граждан, что данное время работы купелей указано предварительно и может меняться!» - отметили в ведомстве. 

Жителей Псковской области попросили планировать заранее места для купаний и использовать только указанные объекты. 

Теги: #МЧС #крещение
Источник: Псковская Лента Новостей
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