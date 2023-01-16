11 купелей готовят к празднику Крещения в Псковской области

11 купелей оборудуют в Псковской области для организации празднования Крещения Господня, которое традиционно проходит в ночь с 18 на 19 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
«В настоящее время началась подготовка сил и средств, привлекаемых к обеспечению безопасности. Вместе с инспекторским составом центра ГИМС главного управления МЧС России по Псковской области обеспечивать безопасность в праздник Крещения будут спасатели, полиция, медицинские работники, представители администраций муниципалитетов, сельских поселений, а также общественники. Подготовка дорожек по льду, расчистка площадок для установок палаток и мест обогрева уже началась. Само оборудование купели будет устанавливаться непосредственно перед началом крещенских купаний», - рассказали в МЧС.
Согласно данным муниципальных образований, на территории области определены следующие места для проведения крещенских купаний:
|№ п/п
|Муниципальное образование
|Адрес, место расположения купели
|Дата и время
|
Примерное количество
купающихся
|1.
|Гдов
|
Гдов
улица Слободская, дом №1
река Гдовка
|
19.01.2023
15.00-16.00
|10
|2.
|
Гдовский
район
|
Юшкинская волость,
деревня Ветвеник,
Чудское озеро
|
19.01.2023
13.00-14.00
|10
|3.
|
Гдовский
район
|
Спицинская волость,
деревня Залахтовье,
Чудское озеро
(база отдыха
«Тридевятое царство»)
|
19.01.2023
11.00-12.00
|25
|4.
|Псков
|
река Великая,
городской пляж
|
18.01.2023
22.00-02.00
19.01.2023
10.00-15.00
|1500
|5.
|
Псковский
район
|
Торошинская волость,
деревня Крипецкое-1, Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий мужской монастырь
купель
|
18-19.01.2023
18.00-03.00
|300
|6.
|
Псковский
район
|
Логозовская волость, деревня Камно,
купель
|
18-19.01.2023
20.00-03.00
|150
|7.
|Великие Луки
|
река Ловать,
Великие Луки,
(Краснофлотская набережная, лодочная станция МУП «ГПКИО» города Великие Луки)
|
18-19.01.2023
20.00-14.00
|500
|8.
|Пушкиногорский район
|
Пущкинские Горы,
улица Садовая,
озеро Тоболенец
|
19.01.2023
11.30-16.00
|100
|9.
|Новоржевский район
|
Святой источник
деревня Боровичи
купель
|
18.01.2023
18.30-01.00
|150
|10.
|Дедовичский район
|
посёлок Дедовичи,
река Шелонь
|
18-19.01.2023
23.00-03.00
|100
|11.
|Себежский район
|
Себеж,
улица Замковая, 12,
озеро Себежское
|
19.01.2023
15.00-17.00
|40
«Обращаем внимание граждан, что данное время работы купелей указано предварительно и может меняться!» - отметили в ведомстве.
Жителей Псковской области попросили планировать заранее места для купаний и использовать только указанные объекты.