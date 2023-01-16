Общество

Начать год с поиска новой работы решили полтора миллиона россиян – аналитики

Начать 2023 год с поиска новой работы решили полтора миллиона россиян. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru.

49% соискателей, решивших «начать новую жизнь» в первые дни года, указали в своих резюме, что активно ищут работу. Еще 31% готовы рассматривать предложения, 2% отмечают, что им уже предложили работу и сейчас они принимают решение, а 1% - уже вышли на новое место. Кроме того, 11% соискателей обновили резюме, но не находятся в активном поиске – а просто хотят ориентироваться в ситуации на рынке труда. Остальные не указали статус поиска в резюме.

Наибольшую активность в начале года проявили соискатели из Москвы – на них приходится 28% резюме, а также из Санкт-Петербурга (11%), Московской области (6%), Краснодарского края (4%) и Свердловской области (3%).

Чаще всего январские соискатели ищут работу менеджерами по продажам (9%), администраторами (6%), водителями, продавцами, бухгалтерами и руководителям проектов (по 4%), а также секретарями, менеджерами по работе с партнерами и программистами (по 3%) и менеджерами по закупкам (2%).

Мужчин среди тех, кто решил начать год с поиска новой работы, чуть меньше, чем женщин – 49% против 51%. С точки зрения возраста наиболее склонными к смене работы в первые недели января оказались соискатели 26-35 лет (32% резюме) и 36-45 лет (27%). Все остальные возрастные категории заметно отстают: 13% резюме приходится на 46-55-летних соискателей, 12% - на 22-25-летних, 11% - на соискателей до 22 лет, 4% на соискателей старше 55 лет.