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Общество

Урны для продуктов жизнедеятельности собак вновь установят в Пскове

17.01.2023 14:39|ПсковКомментариев: 0

Урны для продуктов жизнедеятельности собак вновь установят в Пскове. Об этом в программе «Кузница» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил руководитель управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий.

«Сейчас будет повторно, будет пилотный проект. Посмотрим. Мировоззрение людей меняется. Если посмотреть на то, что было 5 лет назад, и как себя люди сейчас ведут, то, конечно, всё ещё есть и вандалы, и детские площадки разбивают, и урны переворачивают, но если смотреть в общем, этого стало меньше», - сказал Александр Грацкий.

Он напомнил, что в предыдущие года жители Пскова начинали использовать урны для собачьих экскрементов не по назначению. 

Гость студии отметил, что вопрос с выгулом собак нужно решать комплексно. С точки зрения инфраструктуры для этого требуются площадки для выгула собак, специальные урны и возможность переработки таких отходов. Власти Пскова готовятся в очередной раз установить урны для собачьих фекалий в общественных городских пространствах. Где они появятся и как при этом будет вестись взаимодействие с региональным оператором, пока неизвестно. 

Теги: #собаки #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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