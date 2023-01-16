Общество

Общественное порицание решит вопрос с выгулом собак в Пскове — Александр Грацкий

Для того, чтобы люди начали убирать на улице за своими питомцами, необходимо всеобщее общественное порицание в каждом конкретном случае. Такое мнение в программе «Кузница» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразил руководитель управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий.

«Пока это не будет всеобщим порицанием, чтобы человеку было стыдно, когда он стоит с собакой и за ней потом не убирает, а все смотрят на него, грубо говоря, как на сумасшедшего, бескультурного человека, то дело не сдвинется с мёртвой точки. Когда это будет всеобщим порицанием в каждом случае, тогда люди начнут убирать за своим питомцами», - считает Александр Грацкий.

Он отметил, что на прошлой неделе в администрации Пскова прошло совещание по данному вопросу с главой города Борисом Елкиным. В этом году градоначальник, по словам Александра Грацкого, уделил этой проблеме особое внимание. В настоящее время прорабатывается вопрос утилизации продуктов жизнедеятельности животных.

Гость студии напомнил об истории одного из предыдущих решений данного вопроса: «Если вы помните, у нас был печальный опыт на улице Кузбасской Дивизии, на Восточном проезде были поставлены контейнеры с пакетами, и в течение недели они были заполнены бутылками и мусором, жители использовали их как урны».