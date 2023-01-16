Контракт по завершению строительства кампуса ПсковГУ расторгли с подрядчиком

Контракт по завершению реконструкции студенческого кампуса Псковского государственного университета на Ольгинской набережной, 7/1 в Пскове расторгли с ООО «Хатман Групп». Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Контракт расторгнут на основании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта», - говорится в сообщении.
Основанием расторжения контракта стал односторонний отказ заказчика от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Контракт расторгли 10 января. Причиной расторжения стало нарушение существенных условий контракта. Подрядчик не получил денежные средства.
В открытых источниках сообщается, что компания зарегистрирована в Московской области, работает на рынке 9 лет.
В здании кампуса частично выполнили строительно-монтажные и отделочные работы, включая входные крыльца и террасы. Реконструкции подлежат внутренние помещения здания. Новых пристроек к зданию не планируется. На участке землеотвода расположены также здания канализационно-насосной станции и трансформаторной подстанции. Работы по прокладке наружных сетей выполнены в полном объеме.
Контракт включал в себя установку дверей, санитарно-технического оборудования, прокладку сетей трубопроводов водоснабжения, организацию отопления, вентиляции и пожарной сигнализации, электромонтажные работы.
Комплекс работ необходимо было завершить до 20 декабря 2022 года. Цена контракта составляет 81 млн 616 тысяч 144 рубля.