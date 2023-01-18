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Крещенские купания - 2023: где окунуться, как подготовиться, кому нельзя

19 января тысячи верующих по всей стране будут отмечать праздник Крещения Господня. В этот день и вечером накануне многие захотят окунуться в купели. Несмотря на то, что церковь довольно прохладно относится к этому ритуалу, а медики предупреждают о возможном вреде здоровью, люди из года в год продолжают нырять в прорубь. Одни верят, что ледяная вода помогает смыть грехи, другие таким образом закаляются, третьи ищут экстрима.

В этом году на Крещение обещают аномально тёплую погоду, поэтому вопросам безопасности при выходе на лед водоемов уделяется особое внимание. Где в Псковской области сделают безопасные иордани, как подготовить организм к резкому перепаду температуры, и кому противопоказаны крещенские купания, выяснила Псковская Лента Новостей.

Безопасные купели

На этот раз для жителей региона оборудуют 11 купелей. В Пскове иордань (прорубь, обычно крестообразной формы, вырубаемая во льду для освящения воды в праздник Крещения Господня) традиционно откроется на реке Великой, рядом с Мирожским монастырем. Окунуться можно будет 18 января с 22:00 до 2:00 и 19 января с 10:00 до 15:00. Для удобства граждан здесь установят освещение, биотуалеты и палатки для переодевания и обогрева. После купания всем желающим предложат горячий чай.

«Особое внимание уделяем безопасности граждан. Ледовая разведка показала, что толщина льда на реке составляет около 20-25 см. Этого более чем достаточно. Но с учетом предстоящей оттепели организуем контролируемый выход на лед, по два-три человека. На месте будут дежурить спасатели и скорая медицинская помощь, а за общественным порядком будут следить сотрудники полиции и дружинники», - ранее озвучил планы глава города Борис Елкин. Для выхода на лед сделают настилы, а для спуска в прорубь оборудуют лестницу с поручнями и ограждениями.

Две купели появятся в Псковском районе. В деревне Крипецкое-1 желающих окунуться будут ждать у Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого мужского монастыря с 18:00 18 января до 3:00 19 января. Накануне Крещения с 20:00 можно искупаться в деревне Камно, купель будет работать до 3:00.

В Великих Луках купания пройдут на реке Ловати в районе лодочной станции на Краснофлотской набережной. Официальное открытие купели запланировано на 18 января в 20:00, окунуться можно до 14:00 следующего дня. Вблизи будут организованы специальные палатки для переодевания и точки для продажи горячих напитков и выпечки, в указанные часы предусмотрено дежурство специализированных служб.

Три купели оборудуют в Гдовском районе — две на Чудском озере у деревень Ветвеник и Залахтовье и одну на реке Гдовке в Гдове. Спецслужбы будут дежурить по следующему графику:

Гдов, улица 1-Слободская, река Гдовка с 14:00 до 15:00;

деревня Ветвеник, близ побережья Чудского озера с 12:00 до 13:00;

деревня Залахтовье, близ побережья Чудского озера с 13:00 - 14:00.

Кроме того, иордани появятся в Пушкинских Горах на озере Тоболенец (время купаний - 19 января с 11:30 до 16:00); в деревне Боровичи Новоржевского района у святого источника (в ночь с 18 на 19 января, с 18:30 до 1:00); на реке Шелони в Дедовичах (18-19 января с 23:00 до 3:00) и на озере Себежское в Себеже на улице Замковой, 12 (19 января с 15:00 до 17:00).

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В ГУ МЧС России по Псковской области отмечают, что время работы купелей предварительное и может меняться. В ведомстве призывают жителей использовать для купания только указанные объекты, где будут дежурить инспекторы ГИМС, спасатели, полиция, медицинские работники, представители органов местного самоуправления и общественники.

Окунаться с осторожностью

Для того, чтобы праздник не омрачился несчастным случаем, ГИМС Псковской области рекомендует не только купаться в специально оборудованных местах, но и соблюдать ряд мер безопасности.

Так, перед погружением в воду не нужно пить спиртное - алкоголь поможет быстрому переохлаждению и даст лишнюю нагрузку на сердце. За пару часов до купания необходимо плотно поесть, чтобы зарядиться энергией и повысить морозоустойчивость организма. Охлаждаться следует постепенно: сначала снять верхнюю одежду, затем раздеться по пояс и только потом заходить в воду. Подходить к проруби нужно медленно, в удобной нескользящей обуви - подойдут пляжные резиновые тапочки. В них же лучше заходить в воду, чтобы не травмировать ноги и не потерять чувствительность.

«Купание в ледяной воде без специальной подготовки и закаливания может вызвать осложнения. При повышенном артериальном давлении возрастает риск спазма сосудов, и даже микроинсульта, а если давление низкое - судороги и опасность потери сознания в воде. Перед купанием разотрите тело жирным кремом, чтобы уменьшить теплоотдачу; находитесь в воде не дольше одной минуты», - предупреждают специалисты.

После купания следует растереться махровым полотенцем и зайти в теплое помещение, выпить горячий чай. Термос с чаем или другим безалкогольным горячим напитком можно принести с собой.

В Роспотребнадзоре также призывают не забывать, что для ныряния в ледяную прорубь требуется подготовка. За несколько дней до праздника следует начать обливаться холодной водой или принимать контрастный душ. Время процедуры и температуру воды можно увеличивать постепенно. Чем больше времени уйдёт на подготовку, тем легче организм перенесёт нагрузку от погружения в прорубь.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко подчеркнула, что купание в холодной воде может нанести серьёзный вред здоровью, особенно если человек не закалялся. Поэтому специалист советует очень тщательно подготовиться к купанию, запастись полотенцем, сменной теплой одеждой, обувью, термосом с горячим чаем, ни в коем случае не употреблять алкоголь. Во время погружения постепенно заходить в воду, ни при каких обстоятельствах не нырять вперед головой.

«Кофе мы тоже не рекомендуем. Также не рекомендуем окунаться людям с хроническими заболеваниями, беременным женщинам, людям пожилого возраста, детям. Но если дети все-таки окунаются, то обязательно должны это делать под присмотром взрослых», - подчеркнула Елена Припутенко. Она также посоветовала не заглатывать воду из проруби, так как она предназначена для купания, а не для питья.

Известный псковский врач, заместитель председателя областного Собрания депутатов Игорь Дитрих тоже призвал жителей региона относиться к купанию в проруби как можно аккуратнее. Особенно это касается тех людей, которые это делают редко.

«И самое главное: если потрогали воду, и есть сомнения, надо ли это делать, лучше склониться в пользу, что не надо», - уверен Игорь Дитрих.

Скорая дежурит не зря

Очень важно правильно оценить свои силы и состояние здоровья. Каждому необходимо прислушаться к своему организму, и, если есть признаки недомогания, лучше отказаться от купаний. Перед окунанием в ледяную воду важно убедиться в отсутствии медицинских противопоказаний.

В Псковской городской поликлинике предупредили, что зимнее плавание противопоказано людям при всех острых и хронических заболеваниях:

сердечно-сосудистой системы (пороки сердца, ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии; перенесенный инфаркт миокарда, кардиосклероз, гипертоническая болезнь).

воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, хронические риниты, тонзиллиты, отиты.

центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа, склероз сосудов головного мозга).

периферической нервной системы (невриты, радикулиты, межпозвоночные грыжи).

органов дыхания (туберкулез легких, воспаления легких, бронхиальная астма, эмфизема, хронический бронхит).

мочеполовой системы (нефрит, цистит, воспаление придатков, предстательной железы).

желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, все гепатиты).

Кроме того, купание противопоказано лицам пожилого возраста, так как у многих из них уже имеются вышеперечисленные заболевания.

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая подчеркнула, что любое купание в холодной воде зимой - это большой стресс для организма. Она заметила, что с уважением относится ко всем религиозным традициям, но пациентам, имеющим хронические заболевания, необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем идти на крещенские купания. В противном случае последствия могут быть очень серьёзными вплоть до инсульта и даже летального исхода.

Если же состояние здоровья позволяет купаться зимой, всё равно требуется определённая подготовка. Врач рекомендует за несколько дней до купания ограничить контакты с людьми, у которых есть проявления респираторных инфекций. Галина Невалённая напомнила, что сейчас в разгаре грипп и ОРВИ, и важно не спровоцировать проявление этих заболеваний после погружения в прорубь.

«Естественно, должна быть удобная обувь, чтобы, не дай бог, не поскользнуться. И после того, как произошло погружение в холодную воду, обязательно растереться, согреться для того, чтобы избежать переохлаждения», - добавила Галина Невалённая и обратила внимание, что во избежание каких-либо эксцессов купаться следует только в специально отведенных местах, где будет дежурить медицинская помощь.

Священник Антоний Афанасьев, настоятель храма святой великомученицы Варвары в Пскове, кандидат богословия констатировал, что скорая не зря дежурит рядом с полыньёй: человек с ослабленным здоровьем может подорвать его еще больше. А если человек регулярно занимается закаливанием, моржеванием, никаких препятствий нет.

Отец Антоний напомнил, что события, вспоминаемые в день Богоявления, происходили на Ближнем Востоке, где совершенно другой климат. Паломники, посещающие те святые места, независимо от даты надевают крещальную ризу и погружаются в воды Иордана. Но следует ли это делать в условиях Северо-Запада, учитывая время празднования, - вопрос открытый. «Если вы находитесь в момент праздника в южных регионах, где-нибудь в Майами, ничего не мешает пойти погрузиться», - заметил священник.

По его словам, церковь никакого богословского значения в крещенские купания не вкладывает, никакие грехи ледяная вода не смывает. Люди издавна ходили в день Крещения на водоёмы, но не с целью купания, а для освящения воды.

«Крещенские купания 19 января к таинству крещения не относятся напрямую, а являются доброй традицией», - подытожил отец Антоний.

По официальным данным, в прошлом году в крещенских купаниях в Псковской области приняли участие более 2400 человек. На территории региона ритуал прошёл без происшествий. Хочется верить, что жители региона и впредь будут благоразумны, и предстоящий праздник ничто не омрачит.

Ульяна Ловыгина