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Общество

Крещенские купания - 2023: где окунуться, как подготовиться, кому нельзя

18.01.2023 09:15|ПсковКомментариев: 0

19 января тысячи верующих по всей стране будут отмечать праздник Крещения Господня. В этот день и вечером накануне многие захотят окунуться в купели. Несмотря на то, что церковь довольно прохладно относится к этому ритуалу, а медики предупреждают о возможном вреде здоровью, люди из года в год продолжают нырять в прорубь. Одни верят, что ледяная вода помогает смыть грехи, другие таким образом закаляются, третьи ищут экстрима.

В этом году на Крещение обещают аномально тёплую погоду, поэтому вопросам безопасности при выходе на лед водоемов уделяется особое внимание. Где в Псковской области сделают безопасные иордани, как подготовить организм к резкому перепаду температуры, и кому противопоказаны крещенские купания, выяснила Псковская Лента Новостей.

 

Безопасные купели

На этот раз для жителей региона оборудуют 11 купелей. В Пскове иордань (прорубь, обычно крестообразной формы, вырубаемая во льду для освящения воды в праздник Крещения Господня) традиционно откроется на реке Великой, рядом с Мирожским монастырем. Окунуться можно будет 18 января с 22:00 до 2:00 и 19 января с 10:00 до 15:00. Для удобства граждан здесь установят освещение, биотуалеты и палатки для переодевания и обогрева. После купания всем желающим предложат горячий чай.

«Особое внимание уделяем безопасности граждан. Ледовая разведка показала, что толщина льда на реке составляет около 20-25 см. Этого более чем достаточно. Но с учетом предстоящей оттепели организуем контролируемый выход на лед, по два-три человека. На месте будут дежурить спасатели и скорая медицинская помощь, а за общественным порядком будут следить сотрудники полиции и дружинники», - ранее озвучил планы глава города Борис Елкин. Для выхода на лед сделают настилы, а для спуска в прорубь оборудуют лестницу с поручнями и ограждениями.

Две купели появятся в Псковском районе. В деревне Крипецкое-1 желающих окунуться будут ждать у Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого мужского монастыря с 18:00 18 января до 3:00 19 января. Накануне Крещения с 20:00 можно искупаться в деревне Камно, купель будет работать до 3:00.

В Великих Луках купания пройдут на реке Ловати в районе лодочной станции на Краснофлотской набережной. Официальное открытие купели запланировано на 18 января в 20:00, окунуться можно до 14:00 следующего дня. Вблизи будут организованы специальные палатки для переодевания и точки для продажи горячих напитков и выпечки, в указанные часы предусмотрено дежурство специализированных служб.

Три купели оборудуют в Гдовском районе — две на Чудском озере у деревень Ветвеник и Залахтовье и одну на реке Гдовке в Гдове. Спецслужбы будут дежурить по следующему графику:

  • Гдов, улица 1-Слободская, река Гдовка с 14:00 до 15:00;
  • деревня Ветвеник, близ побережья Чудского озера с 12:00 до 13:00;
  • деревня Залахтовье, близ побережья Чудского озера с 13:00 - 14:00.

Кроме того, иордани появятся в Пушкинских Горах на озере Тоболенец (время купаний - 19 января с 11:30 до 16:00); в деревне Боровичи Новоржевского района у святого источника (в ночь с 18 на 19 января, с 18:30 до 1:00); на реке Шелони в Дедовичах (18-19 января с 23:00 до 3:00) и на озере Себежское в Себеже на улице Замковой, 12 (19 января с 15:00 до 17:00).

В ГУ МЧС России по Псковской области отмечают, что время работы купелей предварительное и может меняться. В ведомстве призывают жителей использовать для купания только указанные объекты, где будут дежурить инспекторы ГИМС, спасатели, полиция, медицинские работники, представители органов местного самоуправления и общественники.

Окунаться с осторожностью

Для того, чтобы праздник не омрачился несчастным случаем, ГИМС Псковской области рекомендует не только купаться в специально оборудованных местах, но и соблюдать ряд мер безопасности.

Так, перед погружением в воду не нужно пить спиртное - алкоголь поможет быстрому переохлаждению и даст лишнюю нагрузку на сердце. За пару часов до купания необходимо плотно поесть, чтобы зарядиться энергией и повысить морозоустойчивость организма. Охлаждаться следует постепенно: сначала снять верхнюю одежду, затем раздеться по пояс и только потом заходить в воду. Подходить к проруби нужно медленно, в удобной нескользящей обуви - подойдут пляжные резиновые тапочки. В них же лучше заходить в воду, чтобы не травмировать ноги и не потерять чувствительность.

«Купание в ледяной воде без специальной подготовки и закаливания может вызвать осложнения. При повышенном артериальном давлении возрастает риск спазма сосудов, и даже микроинсульта, а если давление низкое - судороги и опасность потери сознания в воде. Перед купанием разотрите тело жирным кремом, чтобы уменьшить теплоотдачу; находитесь в воде не дольше одной минуты», - предупреждают специалисты.

После купания следует растереться махровым полотенцем и зайти в теплое помещение, выпить горячий чай. Термос с чаем или другим безалкогольным горячим напитком можно принести с собой.

В Роспотребнадзоре также призывают не забывать, что для ныряния в ледяную прорубь требуется подготовка. За несколько дней до праздника следует начать обливаться холодной водой или принимать контрастный душ. Время процедуры и температуру воды можно увеличивать постепенно. Чем больше времени уйдёт на подготовку, тем легче организм перенесёт нагрузку от погружения в прорубь.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко подчеркнула, что купание в холодной воде может нанести серьёзный вред здоровью, особенно если человек не закалялся. Поэтому специалист советует очень тщательно подготовиться к купанию, запастись полотенцем, сменной теплой одеждой, обувью, термосом с горячим чаем, ни в коем случае не употреблять алкоголь. Во время погружения постепенно заходить в воду, ни при каких обстоятельствах не нырять вперед головой.

«Кофе мы тоже не рекомендуем. Также не рекомендуем окунаться людям с хроническими заболеваниями, беременным женщинам, людям пожилого возраста, детям. Но если дети все-таки окунаются, то обязательно должны это делать под присмотром взрослых», - подчеркнула Елена Припутенко. Она также посоветовала не заглатывать воду из проруби, так как она предназначена для купания, а не для питья.

Известный псковский врач, заместитель председателя областного Собрания депутатов Игорь Дитрих тоже призвал жителей региона относиться к купанию в проруби как можно аккуратнее. Особенно это касается тех людей, которые это делают редко.

«И самое главное: если потрогали воду, и есть сомнения, надо ли это делать, лучше склониться в пользу, что не надо», - уверен Игорь Дитрих.

Скорая дежурит не зря

Очень важно правильно оценить свои силы и состояние здоровья. Каждому необходимо прислушаться к своему организму, и, если есть признаки недомогания, лучше отказаться от купаний. Перед окунанием в ледяную воду важно убедиться в отсутствии медицинских противопоказаний.

В Псковской городской поликлинике предупредили, что зимнее плавание противопоказано людям при всех острых и хронических заболеваниях:

  • сердечно-сосудистой системы (пороки сердца, ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии; перенесенный инфаркт миокарда, кардиосклероз, гипертоническая болезнь).
  • воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, хронические риниты, тонзиллиты, отиты.
  • центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа, склероз сосудов головного мозга).
  • периферической нервной системы (невриты, радикулиты, межпозвоночные грыжи).
  • органов дыхания (туберкулез легких, воспаления легких, бронхиальная астма, эмфизема, хронический бронхит).
  • мочеполовой системы (нефрит, цистит, воспаление придатков, предстательной железы).
  • желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, все гепатиты).

Кроме того, купание противопоказано лицам пожилого возраста, так как у многих из них уже имеются вышеперечисленные заболевания.

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая подчеркнула, что любое купание в холодной воде зимой - это большой стресс для организма. Она заметила, что с уважением относится ко всем религиозным традициям, но пациентам, имеющим хронические заболевания, необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем идти на крещенские купания. В противном случае последствия могут быть очень серьёзными вплоть до инсульта и даже летального исхода.

Если же состояние здоровья позволяет купаться зимой, всё равно требуется определённая подготовка. Врач рекомендует за несколько дней до купания ограничить контакты с людьми, у которых есть проявления респираторных инфекций. Галина Невалённая напомнила, что сейчас в разгаре грипп и ОРВИ, и важно не спровоцировать проявление этих заболеваний после погружения в прорубь.

«Естественно, должна быть удобная обувь, чтобы, не дай бог, не поскользнуться. И после того, как произошло погружение в холодную воду, обязательно растереться, согреться для того, чтобы избежать переохлаждения», - добавила Галина Невалённая и обратила внимание, что во избежание каких-либо эксцессов купаться следует только в специально отведенных местах, где будет дежурить медицинская помощь.

Священник Антоний Афанасьев, настоятель храма святой великомученицы Варвары в Пскове, кандидат богословия констатировал, что скорая не зря дежурит рядом с полыньёй: человек с ослабленным здоровьем может подорвать его еще больше. А если человек регулярно занимается закаливанием, моржеванием, никаких препятствий нет.

Отец Антоний напомнил, что события, вспоминаемые в день Богоявления, происходили на Ближнем Востоке, где совершенно другой климат. Паломники, посещающие те святые места, независимо от даты надевают крещальную ризу и погружаются в воды Иордана. Но следует ли это делать в условиях Северо-Запада, учитывая время празднования, - вопрос открытый. «Если вы находитесь в момент праздника в южных регионах, где-нибудь в Майами, ничего не мешает пойти погрузиться», - заметил священник.

По его словам, церковь никакого богословского значения в крещенские купания не вкладывает, никакие грехи ледяная вода не смывает. Люди издавна ходили в день Крещения на водоёмы, но не с целью купания, а для освящения воды.

«Крещенские купания 19 января к таинству крещения не относятся напрямую, а являются доброй традицией», - подытожил отец Антоний.

По официальным данным, в прошлом году в крещенских купаниях в Псковской области приняли участие более 2400 человек. На территории региона ритуал прошёл без происшествий. Хочется верить, что жители региона и впредь будут благоразумны, и предстоящий праздник ничто не омрачит.

Ульяна Ловыгина

Теги: #крещение #иордань #крещенские купания #купель
Источник: Псковская Лента Новостей
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