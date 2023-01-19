Общество

Комитет Госдумы изучает обращения банков по работе сервисов в Telegram

Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку изучает поступающие обращения в связи с работой банковских сервисов в Telegram и при необходимости предложит поправки в закон, согласно которому с 1 марта передача платежной информации и персональных данных через иностранные мессенджеры ограничена, заявил глава этого комитета Анатолий Аксаков.

«Есть обращения, мы их сейчас изучаем с тем, чтобы, если будет необходимость, то внесем поправки, чтобы до 1 марта поменять», - ответил он на вопрос агентства о работе банковских сервисов в данном мессенджере после 1 марта.

Ранее в субботу в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что Telegram находится в списке иностранных мессенджеров, и с 1 марта ряду организаций в России запрещено будет использовать его для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг, сообщало РИА Новости.

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В минувший четверг банк ВТБ сообщил, что запускает работу онлайн-банка в Telegram, на начальном этапе будут доступны просмотр баланса по картам и счетам, переводы через СБП и оплата мобильной связи. В Альфа-банке рассказали, что работают с Telegram с 2020 года, и в конце 2022 года уже анонсировали проект банкинга в нем, а Промсвязьбанк (ПСБ) уже в 2021 году запустил в Telegram бизнес-ассистента для предпринимателей.