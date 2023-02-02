Общество

Финансовая ситуация предприятия «Энергоресурс» усугубляется в Новоржевском районе

Финансовая ситуация муниципального предприятия «Энергоресурс» усугубляется в Новоржевском районе. Об этом сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов, вице-спикер Армен Мнацаканян на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

«В ходе рабочего совещания с депутатским корпусом Собрания депутатов Новоржевского района вместе с руководителем управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Еленой Тимашовой и председателем Собрания Любовью Трифоновой обсудили несколько значимых вопросов», - рассказал Армен Мнацаканян.

В частности, обсуждение коснулось вопроса преобразования района в муниципальный округ. По словам депутата, инициативу заявили на уровне Новоржевской волости, на сегодняшней сессии принято решение о проведении публичных слушаний.

Смотрите также Елена Тимашова о цели создания муниципальных округов в Псковской области

«Елена Юрьевна как опытный юрист и специалист в местном самоуправлении детально растолковала аспекты возможных преобразований со ссылками на федеральное законодательство и общероссийский опыт. Опровергла мифы и откровенные фейки, которые уже распространяются в районе. Выбор – за новоржевцами», - подчеркнул Армен Мнацаканян.

Кроме того, на совещании обсудили тяжелое положение муниципального предприятия «Энергоресурс». «Финансовая ситуация усугубляется, есть проблемы с обеспечением котельных дровами», - рассказал о проблеме депутат.

Помимо этого, депутат Маргарита Гаврилова поблагодарила главу Воронцовской волости Островского района Владимира Орлова. Он помог с обустройством колодца в деревне Торчане: работы выполнены быстро и качественно, заметил Армен Мнацаканян.

Также депутат рассказал о работе в Пушкиногорском районе. С главой муниципалитета Оксаной Филипповой и замглавы района Александром Коротоножкиным они проговорили совместные действия в нескольких направлениях.

Армен Мнацаканян отметил, что муниципалитет намерен участвовать в программе «Комплексное развитие сельских территорий». На данный момент отбираются объекты для капитального ремонта, решаются финансовые вопросы, связанные с подготовкой проектно-сметной документации.

«Острым вопросом является обеспечение жильем детей-сирот. Выделенные средства из расчета стоимости квадратного метра не отражают реальной рыночной стоимости благоустроенного жилья, сообщила глава района. В связи с этим, неоднократно объявляемые конкурсы остаются без заявок. Будем прорабатывать», - подчеркнул депутат.