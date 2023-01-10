Политика

Елена Тимашова о цели создания муниципальных округов в Псковской области

В Псковской области ведётся подготовительная работа по трансформации районов в муниципальные округа. Кто выступает инициатором данного процесса, в чём его преимущества и как это отразится на возможности населения общаться с властью, в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства области Елена Тимашова.

- Елена Юрьевна, в Псковской области сегодня создаются муниципальные округа. Где-то проходят публичные слушания, где-то эти вопросы уже успели рассмотреть местные депутаты. Тем не менее, населению, скажем так, пока ещё не всё понятно в этой реформе. Расскажите, пожалуйста, с какой целью в регионе создают муниципальные округа?

- На самом деле, наверное, этот вопрос надо задать не мне, а, в первую очередь, тем главам поселений, которые выступили с инициативой, а во вторую - Собраниям депутатов уровней поселений и районов, которые поддержали эту инициативу. Инициатива преобразования у нас исходит именно от муниципалитетов, не от нас. Но я могу, в принципе, рассказать, потому что эта идея везде одинаковая.

Это, в первую очередь, консолидация всех ресурсов: и финансовых, и имущественных, и кадровых. Для того, чтобы более эффективно и гармонично развивать территорию всего района, основываясь не только на тех доходах, которые соберут в конкретном поселении. Смогут ли в поселении эти деньги собрать? Хватит ли им денег на решение вопросов местного значения? В муниципальном округе эта проблема решается сама собой.

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- Давайте остановимся на преимуществах муниципальных округов. Чем они лучше существующей системы самоуправления?

- Муниципальные округа лучше тем, что объединенный консолидированный бюджет всех муниципальных образований, которые входят в состав района, позволяет участвовать в более крупных и финансовоёмких проектах на федеральном уровне, например, в федеральных государственных программах. Это может быть «Комплексное развитие сельских территорий» или программа «Чистая вода».

Для того, чтобы поучаствовать в очень масштабном федеральном проекте в рамках федерального финансирования, необходимо обязательно перед тем, как заявиться в программу, иметь проектно-сметную документацию. Проектно-сметная документация стоит от 2 до 30 миллионов рублей. И, естественно, если необходимо, грубо говоря, отремонтировать очень серьёзную местную дорогу или отремонтировать сельский клуб, не говоря уже о постройке нового, сельскому поселению или району необходимо найти эти деньги (в зависимости от того, чьи это полномочия). Естественно, если мы говорим о сельском поселении, то не каждое сельское поселение сможет вложить такую сумму для того, чтобы изготовить ПСД, с которой потом сможет заявляться в федеральные программы. А когда это сельское поселение вошло в границы муниципального округа и имеет единый консолидированный бюджет, то тогда из общего бюджета намного проще найти эти средства.

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- Многие люди на публичных слушаниях спрашивают, не останутся ли местные жители при такой системе управления без доступа к власти. Как вы ответите на этот вопрос?

- Я знаю этот вопрос. Езжу на публичные слушания, разговариваю с людьми. Действительно, такие тревоги звучат. На самом деле, эти тревоги беспочвенны, потому что на месте ликвидированных сельских поселений остаются территориальные управления или отделы, в зависимости от того, как администрация будущего муниципального округа захочет их назвать. Они располагаются в тех же самых зданиях, в них работает тот же самый состав муниципальных служащих и даже руководитель территориального отдела или управления также называется главой.

Этот опыт мы исследовали уже в Хвойнинском муниципальном округе в Новгородской области. Туда ездили и главы поселений, и главы районов - те, кто захотел ознакомиться с этим опытом. Мы увидели, что такая практика есть, она правильная. Эта практика приводит к тому, что чисто административно для людей ничего не меняется.

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- Елена Юрьевна, в самом начале вы говорили, что муниципальные округа создаются по инициативе местных властей. Скажите, где у нас сейчас уже прошли, где планируют проводить публичные слушания по данному вопросу?

- Публичные слушания уже прошли, и не просто публичные слушания, а уже и решение Собрания депутатов принято, и уже направлено к нам это обращение с просьбой разработать проект закона о преобразовании, внести его в областное Собрание депутатов, - это Стругокрасненский, Печорский и Пыталовский районы. Инициатива внесена ещё в четырёх муниципальных образованиях. В Невельском и Локнянском районе основные публичные слушания прошли в конце декабря. На январь осталось по одному муниципальному образованию, где публичные слушания должны пройти. И в конце января будет принято решение, поддерживают они или не поддерживают эту инициативу в целом. И в Опочецком и Красногородском районах публичные слушания пройдут до конца января 2023 года.

Беседовала Ксения Иванова