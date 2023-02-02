Общество

«Учителя года» определили в Пскове

Торжественное закрытие муниципального этапа конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» состоялось в Псковском техническом лицее сегодня, 3 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Участие в конкурсе приняли 21 школьный педагог и 12 специалистов учреждений дошкольного образования. Победителей муниципального этапа конкурса «Учитель года» и «Воспитатель года» наградил исполняющий обязанности заместителя главы города Пскова Алексей Несмашный.

«Роль учителя и наставника не всегда очевидна, она очень часто остаётся за рамками достижений тех людей, которые двигают прогресс. Но за ними всегда стоят их учителя, те лица, которые стали для них примером», - выступил Алексей Несмашный.

Победителем муниципального конкурса «Учитель года» стал учитель английского и немецкого языков средней общеобразовательной школы №11 Павел Шадрин.

Победителем муниципального конкурса «Воспитатель года» стала воспитатель дошкольного учреждения №44 Елена Телегина.

Дипломы участникам муниципального этапа конкурса «Учитель года» вручил начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев.

«Сегодня начинает формироваться команда лучших учителей и воспитателей в нашем городе. Этот конкурс только ступенька в ваших достижениях », - отметил он.

Участников муниципального этапа конкурса «Воспитатель года» поздравила уполномоченный по правам ребенка Псковской области Наталия Соколова. «Труд воспитателя - это незаменимая работа, ведь если бы не вы, нам потом в школе пришлось бы работать с сырым и неподготовленным материалом», - сказала она.

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов также поздравил участников. «У нас замечательное образование», - отметил он.