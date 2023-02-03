Общество

Факторы риска развития онкологических заболеваний перечислили псковичам

Курение в 30 раз увеличивает риск онкологических заболеваний. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Развитие онкологических заболеваний неразрывно связано с поведенческими факторами риска:

курением, употреблением алкоголя;

малоподвижным образом жизни;

излишним потреблением красного мяса;

частым взаимодействием с химическими вредными веществами;

неблагоприятной экологической обстановкой.

«Не бойтесь обращаться к врачу. Чем раньше будет выявлено онкологическое заболевание и начато лечение, тем больше шансов на эффективный результат и возвращение к здоровой жизни. В нашей стране профосмотры, которые проводятся в рамках диспансеризации, направленны на ранее выявление злокачественных новообразований», - добавили в комитете.