Общество

«Не каждый доживает до своего рака»: о страшной статистике в Псковской области

«Рак», «онкология» - по статистике такие диагнозы от врачей каждый день слышат в среднем более 28 тысяч человек по всему миру. Около 1600 из них - россияне. Долгое время Псковская область оставалась в числе лидеров по смертности от рака.

По данным Всемирной организации здравоохранения, рак – одна из ведущих причин смерти на планете. Только в 2020 году онкологические заболевания стали причиной ухода из жизни около 10 миллионов человек. И, тем не менее, рак – не всегда приговор. Болезнь поддаётся лечению. Главное в этом деле – не медлить.

Сколько сейчас в регионе пациентов с онкологией? Что провоцирует возникновение рака и как заподозрить его у себя? И, наконец, какие продукты защищают от этой страшной болезни? Ответы на эти вопросы в материале «МК в Пскове».