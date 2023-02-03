Общество

Найти на фотографии обитателя Полистовья предлагают псковичам

Найти и опознать на фотографии местного обитателя предлагают в Полистовском заповеднике. Публикация размещена в группе природоохранной зоны в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Иван Кочуковский / группа Полистовского заповедника

«А у нас сегодня загадка. Найдите и опознайте на этой фотографии полистовского обитателя», - предложили в заповеднике.

Добавим, Полистовский заповедник был создан 25 мая 1994 года с целью сохранения и изучения естественного хода природных процессов, растительного и животного мира одного из крупнейших верховых болот Европы.

«Полистовье - один из немногих островов дикой природы, сохранившихся в европейской части России. Этот край озёр, верховых болот, "ныряющих" речек появился здесь после отступления Валдайского ледника более 10 тысяч лет назад», - сообщается в группе заповедника.