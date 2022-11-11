Общество

Двух десятимесячных медвежат выпустили на волю в Полистовском заповеднике. ВИДЕО

Двух десятимесячных медвежат - самца по кличке Нестор-Поль и самку с именем Лодеюшка Гордеевна - выпустили в охранной зоне Полистовского заповедника. Мероприятие прошло в сопровождении государственных инспекторов Полистовского заповедника, директора Центра спасения медвежат-сирот Сергея Пажетнова и Екатерины Пажетновой, сообщли Псковской Ленте Новостей в пресс-службе заповедника.

Фото и видео: пресс-служба Полистовского заповедника

«Центр спасения медвежат-сирот» – первая в стране и единственная в европейской России специализированная организация, в которой подготавливают к выпуску в дикую природу детёнышей бурого медведя. Все медвежата в центре проходят реабилитацию и комплексную подготовку к самостоятельной жизни в естественных природных условиях.

«Реинтродукция животных на охраняемую часть Полистово-Ловатской водно-болотной системы пополнит генетический фонд местной популяции бурого медведя. Решение о реинтродукции медвежат в районе Полистовского заповедника принято после консультации со специалистами охраны природы Лпенинградской, Псковской и Тверской областей», - прокомментировал событие директор Полистовского заповедника Николай Кораблев.

Зверей выпустили вдали от населённых пунктов, в лесном массиве, где они смогут в ближайшее время найти место для берлоги. Сергей и Екатерина Пажетновы рассказали, что выпускники Центра как правило крупнее, чем их сверстники в дикой природе, поэтому Нестор и Лодеюшка имеют достаточный вес чтобы залечь в спячку. Кроме того, медвежата уже в этом возрасте имеют все необходимые навыки для самостоятельной жизни, способны кормится, построить себе берлогу, не станут приближаться к взрослым медведям. Нередко после выпуска в дикую природу медвежата устраивают совместную берлогу, вероятно, такая форма поведения позволяет им комфортно и успешно пережить самую сложную в их жизни первую зимнюю спячку.

«Наличие режима охраны территории, мониторинг с помощью системы фотоловушек, относительно невысокая численность бурого медведя в районе выпуска, а также принадлежность к единой популяции медведя, населяющей северо-западные регионы, удовлетворяют условиям благополучной репатриации этого хищника. Снабженные яркими ушными метками с идентификационными номерами животные смогут быть опознаны по фотографиям с фотоловушек и, мы надеемся, нам удастся наблюдать за их дальнейшей судьбой», - добавили в заповеднике.

Администрация природоохранной зоны поблагодарила АНО «Центр реабилитации медвежат-сирот» за продуктивное сотрудничество.