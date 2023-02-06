Общество

Почти 2,5 тысячи девятиклассников пройдут собеседование по русскому языку в Пскове

В итоговом собеседовании по русскому языку для девятиклассников примут участие 2444 школьника на базе 27 муниципальных учреждений Пскова 8 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

Итоговое собеседование является допуском к государственной итоговой аттестации. Предусмотрены также дополнительные дни (15 марта и 15 мая) для выпускников, которые не пришли по уважительной причине или не справились с собеседованием.

Для «зачета» школьникам необходимо выполнить 4 задания, где предстоит показать умение создавать монологические высказывания на разные темы, принимать участие в диалоге, выразительно читать текст вслух, пересказывать текст с привлечением дополнительной информации.