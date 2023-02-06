Общество

Заболеваемость ОРВИ и COVID-19 увеличилась в Псковской области

Уровень заболеваемости COVID-19 вырос в Псковской области на прошлой неделе и составил 148 случаев. Отмечается рост в возрастной категории 18-49 лет, а среднеобластной уровень заболеваемости превышен в Пскове, Пушкиногорском и Плюсском районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению региона.

Также увеличилось количество случаев заражения ОРВИ и гриппом — выявлено чуть более 6 тысяч. Доля заболевших детей в возрасте до 14 лет составляет 56% от общего количества случаев.

За прошлую неделю выполнили 8350 исследований на коронавирус и 1220 — на грипп. В структуре положительных вирусов гриппа сейчас в 80% случаев выявляется грипп группы В.

«Несмотря на ухудшение эпидемической обстановки, уровень заболеваемости по COVID-19 в 1,7 раза ниже общероссийского, а недельные эпидемические пороги по ОРВИ и гриппу не превышены во всех возрастных группах», - отметили в комитете.

Комитет по здравоохранению Псковской области призывает по-прежнему по возможности избегать мест большого скопления людей, носить средства индивидуальной защиты, использовать антисептики, соблюдать социальную дистанцию, а при первых симптомах не заниматься самолечением и обращаться к врачам.

Ранее сообщалось, что в Пскове примут дополнительные меры в рамках предупреждения распространения гриппа.