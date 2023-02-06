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Общество

Дополнительные меры по предупреждению распространения гриппа примут в Пскове

06.02.2023 11:38|ПсковКомментариев: 0

Дополнительные меры в рамках предупреждения распространения гриппа примут в Пскове. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. 

Руководителям муниципальных учреждений и предприятий предписали: 

  • организовать контроль температуры тела работников перед допуском их на рабочее места и в течение рабочего дня (по показаниям),
  • принять меры по недопущению переохлаждения сотрудников, которые работают на открытом воздухе,
  • обеспечить соблюдение оптимального температурного режима в помещениях, 
  • объяснить сотрудникам, работающим с населением, необходимость использования средств индивидуальной защиты, 
  • разместить на информационных стендах баннеры по профилактике гриппа и ОРВИ. 

Начальнику управления городского хозяйства администрации города Пскова Александру Грацкому поручили: 

  • обеспечить контроль по поддержанию необходимого температурного режима в жилых домах Пскова,
  • рекомендовать управляющим компаниям своевременно проводить влажную уборку общедомового имущества жилых домов с обязательным применением дезинфицирующих средств.

Начальнику управления образования администрации города Пскова Геннадию Иойлеву и руководителям муниципальных образовательных учреждений нужно обеспечить:

  • организацию работы утренних фильтров по выявлению вирусоносителей в детских коллективах,
  • соблюдение оптимального температурного режима и режима проветривания помещений,
  • проверить оснащённость образовательных организаций необходимым оборудованием и расходными материалами - термометром, бактерицидными лампами, дезинфекционными средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной защиты для сотрудников,
  • проведение профилактической санитарно-противоэпидемической обработки помещений образовательных организаций (влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, дезинфекция посуды, обеззараживание воздуха),
  • прекращение занятий в классах, группах образовательных организаций при возникновении массовых заболеваний среди детей и персонала (20% от списочного состава),
  • решение вопроса о досрочных (дополнительных) каникулах или их продлении организаций при возникновении массовых заболеваний среди детей и персонала (20% от списочного состава),
  • запрещение проведения в образовательных организациях массовых мероприятий в случае отсутствия в них по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей,
  • информировать еженедельно по пятницам управление Роспотребнадзора по Псковской области о количестве классов, групп, образовательных организаций на территории Пскова, в которых прекращены занятия,
  • информационную работу с населением. 

Помимо этого, директору муниципального предприятия города Пскова «Центральная городская аптека № 2» Владимиру Якубанцу предписали обеспечить неснижаемый запас противовирусных препаратов, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты в учреждении. 

Предписания необходимо исполнить до 1 марта. 

Теги: #регион60 #ОРВИ #грипп
Источник: Псковская Лента Новостей
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