Дополнительные меры по предупреждению распространения гриппа примут в Пскове

Дополнительные меры в рамках предупреждения распространения гриппа примут в Пскове. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
Руководителям муниципальных учреждений и предприятий предписали:
- организовать контроль температуры тела работников перед допуском их на рабочее места и в течение рабочего дня (по показаниям),
- принять меры по недопущению переохлаждения сотрудников, которые работают на открытом воздухе,
- обеспечить соблюдение оптимального температурного режима в помещениях,
- объяснить сотрудникам, работающим с населением, необходимость использования средств индивидуальной защиты,
- разместить на информационных стендах баннеры по профилактике гриппа и ОРВИ.
Начальнику управления городского хозяйства администрации города Пскова Александру Грацкому поручили:
- обеспечить контроль по поддержанию необходимого температурного режима в жилых домах Пскова,
- рекомендовать управляющим компаниям своевременно проводить влажную уборку общедомового имущества жилых домов с обязательным применением дезинфицирующих средств.
Начальнику управления образования администрации города Пскова Геннадию Иойлеву и руководителям муниципальных образовательных учреждений нужно обеспечить:
- организацию работы утренних фильтров по выявлению вирусоносителей в детских коллективах,
- соблюдение оптимального температурного режима и режима проветривания помещений,
- проверить оснащённость образовательных организаций необходимым оборудованием и расходными материалами - термометром, бактерицидными лампами, дезинфекционными средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной защиты для сотрудников,
- проведение профилактической санитарно-противоэпидемической обработки помещений образовательных организаций (влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, дезинфекция посуды, обеззараживание воздуха),
- прекращение занятий в классах, группах образовательных организаций при возникновении массовых заболеваний среди детей и персонала (20% от списочного состава),
- решение вопроса о досрочных (дополнительных) каникулах или их продлении организаций при возникновении массовых заболеваний среди детей и персонала (20% от списочного состава),
- запрещение проведения в образовательных организациях массовых мероприятий в случае отсутствия в них по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей,
- информировать еженедельно по пятницам управление Роспотребнадзора по Псковской области о количестве классов, групп, образовательных организаций на территории Пскова, в которых прекращены занятия,
- информационную работу с населением.
Помимо этого, директору муниципального предприятия города Пскова «Центральная городская аптека № 2» Владимиру Якубанцу предписали обеспечить неснижаемый запас противовирусных препаратов, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты в учреждении.
Предписания необходимо исполнить до 1 марта.