Общество

Минздрав раскритиковал идею онлайн-продажи алкоголя

Легализация дистанционной торговли алкоголем опасна независимо от того, как она происходит технически, это может привести к росту заболеваемости алкоголизмом и повышению риска получения спиртного несовершеннолетними, сообщили в пресс-службе Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России.

Ранее сообщалось, что Российская Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предлагает осуществлять продажу алкоголя через Интернет с помощью QR-кодов и сервиса Госуслуги.

Продавать алкоголь в России через нестационарные торговые объекты, в том числе с доставкой на дом, запрещено, но дискуссии о легализации дистанционных продаж идут уже давно. Сейчас в правительстве находится законопроект об онлайн-продаже российского вина, предполагающий, что подобный эксперимент будет запущен в Москве и области с ноября 2023 года.

Смотрите также Алкоголь предлагают продавать в Сети по QR-кодам

«Легализация дистанционной торговли алкоголем опасна независимо от того, как технически она происходит», - приводит сообщение ведомства РИА Новости

Международные исследования показывают, что сокращение количества точек торговли алкоголем являются одной из наиболее эффективных мер, влияющих на снижение потребления алкоголя, на уровень алкогольной смертности, заболеваемости и преступности, и в том числе среди молодежи, пояснили в пресс-службе.

Возможность заказать дистанционно большие объемы алкогольной продукции способствует увеличению числа запоев, заболеваемости алкоголизмом, алкогольными психозами и другими заболеваниями, связанными с злоупотреблением спиртным, подчеркнули в НИИ. Кроме того, онлайн-торговля позволяет покупать алкогольную продукцию людям в состоянии алкогольного опьянения, а также увеличивает риски получения товара несовершеннолетними, добавили в пресс-службе.

«Легализация дистанционной продажи алкогольной продукции создаст предпосылки для нарушения целого ряда требований, установленных Федеральным законом № 171-ФЗ, таких как запрет продажи алкогольной продукции в ночное время, несовершеннолетним, вне стационарных объектов, а также может способствовать распространению нелегальной торговли алкогольной продукцией», - резюмировали в ведомстве.