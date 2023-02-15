Общество

Псковские росгвардейцы почтили память погибших участников боевых действий в Афганистане

Военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области приняли участие в траурном митинге, посвященном 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, в Пскове.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В памятном мероприятии участвовали ветераны - афганцы, представители силовых структур, жители города, руководители области и города.

Росгвардейцы возложили цветы к мемориалу воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых задач во второй половине ХХ века и почтили память павших минутой молчания.