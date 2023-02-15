Общество

Память погибших в Афганистане воинов почтили псковичи на траурном митинге

Митинг памяти, посвященный 34-й годовщине годовщине вывода советских войск из Афганистана, состоялся 15 февраля у мемориала воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине ХХ века, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Митинг «Мы от Родины вдали, свой долг нелёгкий исполняли…» начался с заупокойной литии в память о погибших воинах, которую совершил священник воинского храма святого князя Александра Невского Александр Короплясов.

Ветераны боевых действий, военнослужащие Псковского гарнизона, представители власти, жители Пскова почтили павших минутой молчания. Затем прозвучал гимн России в исполнении военного оркестра.

Участники митинга возложили гирлянду воинской славы и цветы к подножию монумента.

Напомним, военный конфликт на территории Демократической республики Афганистан, в котором принимал участие ограниченный контингент советских войск, начался для СССР 25 декабря 1979 года. Советские войска покинули Афганистан 15 февраля 1989 года – в 2010 году эта дата в России стала официальным праздником – Днём памяти воинов-интернационалистов.

Война в Афганистане унесла жизни более 14 тысяч солдат и офицеров, общие потери Советского Союза составили более 15 тысяч человек. В боях погибли 89 псковичей, из них более половины посмертно награждены орденами и медалями, трое военнослужащих получили звание Героя Советского Союза. Этот день стал символом верности боевому братству и днём памяти обо всех россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.