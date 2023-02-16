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Псковичка стала финалисткой всероссийского конкурса юных инженеров-исследователей

Ученица Псковского технического лицея Марина Костюшко стала финалисткой всероссийского конкурса

юных инженеров-исследователей «Спутник». Об этом сообщается в группе учебного заведения в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Псковский технический лицей / «ВКонтакте»

Её работа «Проект автономного существования фауны за пределами земной атмосферы» получила максимальные баллы по всем критериям и ещё 5 дополнительных баллов от жюри за лучший проект в номинации «Ракетостроение и космос».

Свой проект и победу школьница посвятила памяти педагога Ивана Моисеева, и в его честь база-лаборатория носит название МИИ-1.

Напомним, заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук, руководитель физико-математической школы, преподаватель физики и астрономии Псковского технического лицея с 1996 года Иван Моисеев скончался 16 декабря 2022 года.

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Теперь Марина Костюшко отправится на экскурсионно-познавательный 3-й этап конкурса в Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева в марте, а в апреле отправится на 4-ю смену в «Артек» на финал конкурса, где будет защищать свой проект.