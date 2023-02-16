Общество

Условия хранения лекарств на продажу проверил Игорь Дитрих в Новохованском ФАПе

Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Новохованск Невельского района, который одним из первых в регионе начал торговать в розницу лекарствами, посетил вице-спикер областного Собрания Игорь Дитрих. С местным фельдшером депутата познакомили главный врач Невельской межрайонной больницы Валерий Василевский и глава района Олег Майоров, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Светлана Алещенкова обслуживает 405 человек, 368 из них живут в Новохованске, остальные пациенты приезжают из окрестных деревень, самая дальняя из них находится в 22 километрах.

Продавать медикаменты из списка жизненно важных в Новохованском ФАПе начали с декабря прошлого года. «Сначала для пробы привезли 35 наименований. Быстро всё разошлось. Теперь увеличили ассортимент. Принимаю заявки от местных жителей. Спросом пользуется наша аптека», - рассказала о первых результатах Светлана Алещенкова.

Валерий Василевский на цифрах подтвердил востребованность услуги у сельских жителей: за первый месяц продаж наторговали на 5 тысяч рублей, выручка за две недели февраля составляет уже около 10 тысяч рублей. «10 процентов от оборота – это заработок фельдшера, на 10 тысяч наторговала – тысячу заработала», - рассказал Валерий Василевский о введённой им системе поощрения медработников за дополнительную нагрузку.

Фельдшерский пункт оснащён всем необходимым для продажи лекарств: шкафы, холодильник, касса, сканер, компьютер с программным обеспечением.

Как врач с многолетним стажем Игорь Дитрих задал фельдшеру узкоспециальные вопросы, касающиеся температурного режима хранения лекарств. Светлана Алещенкова показала депутату заполненные журналы и хранящиеся в холодильнике медикаменты.

«Контроль, необходимый со стороны фельдшера за хранением лекарственных препаратов, полностью соблюден», - похвалил медика Игорь Дитрих и предложил поучаствовать в конкурсе «Лучший медработник Псковской области», где есть отдельная номинация для сотрудников фельдшерско-акушерских пунктов.

Медикаменты для ФАПа межрайонная больница закупает по прямым договорам с проверенными оптовыми поставщиками. Все лекарственные препараты имеют цифровой код, гарантирующий подлинность и качество товара. Торговая наценка минимальная, только для того, чтобы покрыть накладные расходы медорганизации.

Представитель областного комитета по здравоохранению Николай Зарудский, который также приехал в Новохованск, особо подчеркнул, что коммерческой выгоды от продажи лекарственных препаратов в ФАПах не извлекается.

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На сегодня в Невельском районе из 19 ФАПов розничная торговля медикаментами ведётся в двух. Остальные медпункты, имея лицензию на фармакологическою деятельность, привозят лекарства по заявкам жителей. В 2023 году аптеки должны открыться ещё в трёх фельдшерских пунктах. По словам Валерия Василевского, это задача-минимум, но, если будет выделено необходимое финансирование, главврач готов взять на себя повышенные обязательства и организовать полноценную торговлю лекарствами ещё на двух точках.

Игорь Дитрих отметил, что в прошлом году Невельский район полностью освоил все выделенным им деньги на организацию розничной продажи лекарств на селе, и напомнил, что в бюджете 2023 года на оснащение ФАПов области торговым оборудованием предусмотрено 5 млн рублей.

Давая оценку организации розничной торговли в Новохованском ФАПе, вице-спикер назвал её практически идеальной. «Всё организовано согласно законодательству, со всеми штрих-кодами, программами, правильным хранением. Конечно, само здание медпункта устарело, но в этом году рядом будет построен новый модульный ФАП, и тогда точно всё будет идеально», - подытожил Игорь Дитрих.