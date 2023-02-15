Общество

Ассортимент и стоимость лекарств в Полибинском ФАПе изучил Андрей Козлов

Жители деревни Полибино Великолукского района теперь могут купить лекарства в местном фельдшерско-акушерском пункте – во время рабочей поездки по избирательному округу в этом убедился председатель комитета по экономической политике областного Собрания Андрей Козлов. Вместе с депутатом на «контрольную закупку» в медпукнт приехали глава района Алексей Кузьмин, заместитель председателя комитета по здравоохранению Денис Иванов и главный врач Великолукской межрайонной больницы Вячеслав Чурсин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Продажа лекарств в Полибино началась в конце января. По словам фельдшера Валентины Ходюк, как только на дверях ФАПа появилось объявление о розничной продаже медикаментов, слух разлетелся по всем окрестным деревням, люди стали приходить за лекарствами. Сейчас в медпункте реализуется минимальный перечень жизненно важных лекарственных препаратов из 22 наименований.

«Всё самое необходимое есть: противовирусные, жаропонижающие, сердечные, успокоительные, от кашля и головной боли», - перечислила ассортимент мини-аптеки Валентина Ходюк и уточнила, что, если кому-то из жителей потребуются другие, нерецептурные лекарства, их тоже можно будет купить в ФАПе.

«К нам поступает заявка, и мы осуществляет закупку – проблем с этим не возникает», - уточнил главврач Вячеслав Чурсин. По словам руководителя больницы, как правило, местные фельдшеры хорошо знают, кому и что нужно, и заблаговременно заказывают необходимые препараты.

«Вот на это и были направлены наши усилия, именно так должно работать первичное звено здравоохранения – быть максимально приближено к людям», - отметил важность доступности медицины для сельских жителей Андрей Козлов.

Глава Великолукского района Алексей Кузьмин подтвердил, что начало продажи лекарств через ФАПы люди очень ждали. В районе удалось открыть только одну коммерческую аптеку – из-за небольшой численности населения корпорации не приходят на село.

«Пускай, перечень лекарств пока небольшой, но для сельских жителей, особенно пенсионеров, это очень важно – далеко не каждый может за 20-30 км в аптеку поехать», - поделился глава района.

Андрей Козлов расспросил фельдшера о трудностях начального этапа продажи лекарств. Медработник призналась, что ей пока сложно осваивать новое торговое оборудование – чтобы разобраться во всех тонкостях, нужно время. В перспективе фельдшеры, реализующие лекарства, получат надбавку к зарплате, сообщил депутату Вячеслав Чурсин, соответствующее положение уже разрабатывается.

Особое внимание Андрей Козлов обратил на стоимость лекарственных препаратов. Опасения о том, что цена медикаментов в ФАПах может быть выше, чем в городских аптеках, не подтвердились.

Пока оплатить покупку в ФАПе можно только наличными деньгами, но, по словам заместителя председателя комитета по здравоохранению Дениса Иванова, переговоры с кредитными организациями ведутся, вскоре расплачиваться можно будет и банковскими картами.

«А как быть с продажей лекарств, если возникнут перебои с интернетом из-за отключения света? В сельской местности это нередко происходит», - поинтересовался Андрей Козлов. По словам представителя облздрава, в этой ситуации продажа лекарств за наличный расчёт не остановится – фельдшер в течение пяти дней должен передать информацию о проданных медикаментах в межрайонную больницу, где внесут полученные данные в электронный реестр.

Подводя итог посещения полибинского ФАПа, Андрей Козлов констатировал, что сельский медпункт оснащён всем необходимым, кадровый вопрос решён, розничная продажа лекарств организована. «Есть мелкие шероховатости, но всё это со временем устранится. Самое главное, что программа реализации лекарств через фельдшерские пункты реально заработала и востребована населением», - отметил депутат.