Общество

Предложение добавлять баллы при поступлении в вузы отслужившим срочную службу оценил Олег Грицаев

Предложение добавлять баллы при поступлении в вузы отслужившим срочную службу оценил депутат Псковского областного Собрания, ветеран Вооруженных сил РФ, гвардии полковник и в недавнем прошлом заместитель командира 76-й десантно-штурмовой дивизии Олег Грицаев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я не сказал бы, что это вызовет престиж службы в армии. Но такую льготу вводить надо. По своему опыту скажу, что многие 18-летние парни, попадая в армию, только там начинают осознавать то, что им, оказывается, необходимо высшее образование», – отметил гость студии.

Олег Грицаев подчеркнул, что такая льгота станет подспорьем для тех, кто служил. «А вот массовое желание служить в армии может вызвать опыт Израиля. Насколько я знаю, у них, если молодой человек и девушка не отслужили срочную службу в армии, не допускаются к госслужбе ни на какие должности, в государственные структуры доступ закрыт», – добавил он.