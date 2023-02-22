Общество

Правила хранения уже приготовленных блинов перечислили россиянам

Правила хранения уже приготовленных блинов назвала эксперт по здоровому образу жизни, основательница международного ЗОЖ проекта «На соках» Екатерина Вохмянина.

Она уточнила, что способ хранения блинов зависит от того, с начинкой они или без, сообщает «Мослента».

«Если они с начинкой, лучше всего хранить их в стеклянной емкости под плотно прилегающей крышкой, чтобы они не впитывали посторонние запахи. Блины, начиненные фаршем, даже при условии того, что храните вы их в холодильнике, лучше съесть в течение 24 часов после приготовления. То же самое касается и блинов с творожной начинкой. Ведь и творог, и мясо являются скоропортящимися продуктами», — сказала специалист.

При хранении блинов без начинки, по словам Вохмяниной, нужно учитывать их состав. Блины, приготовленные на молоке и кружевные блинчики на воде лучше всего хранить стопкой, предварительно смазав каждый блинчик сливочным маслом и укрыв стопку пищевой пленкой. Оба вида лучше всего хранить в холодильнике.

«Если же вы хотите запастись блинами на несколько дней вперед, тогда их нужно заморозить. Срок годности блинчиков как с начинкой из мяса, так и без нее в таком случае увеличивается до 30 дней. Хранить их в морозильной камере нужно в специальных герметичных пакетах. А вот блинчики со сладкими начинками, а также с грибами и картофелем сохраняют свои свойства в морозилке в течение двух-четырех месяцев», — добавила Вохмянина.

Напомним, четвертый день Масленицы наступил сегодня, 23 февраля. Четверг масленичной недели называется «Разгуляй».