Общество

«Разгуляй»: традиции четвертого дня Масленицы

Четвертый день Масленицы наступил сегодня, 23 февраля. Четверг масленичной недели называется «Разгуляй».

Четвертый день так же назывался Широкий разгул или Широкий четверг. В четверг люди устраивали традиционное катание на лошадях «по солнышку» (то есть, в направлении часовой стрелки вокруг деревни), чтобы помочь небесному светилу прогнать зиму окончательно.

Как сообщают открытые источники, масленичный четверг по традиции считался днем, когда нужно разрешать все конфликты. Это время перемирия, ведь вступать в Великий пост нужно только после устранения всех обид и разногласий с ближними. Последний день для этого будет воскресенье.

Главное действие в четверг — штурм и дальнейший захват снежного городка. Главным «мужским» делом дня считалась оборона или взятие городка. Народ разбивался на две команды, причём одна занимала позиции весны, а вторая отчаянно «защищала» зиму. В конечном итоге весна обязательно побеждала. Выходили в этот день и на «кулачки» — на кулачные бои. По правилам нельзя было прятать в рукавицу что-то тяжелое, бить ниже пояса и по затылку.

В этот день существовали общие поверья, которые характерны для всех дней масленичной недели, а есть определённые, которые сбываются только в четверг. Так, например:

если не забыть выбросить вещи из дома в четверг — то ждёт в этом году семью богатство и удача;

когда на крышах много сосулек — то значит урожай в году будет обильным и богатым;

если дует южный, юго-западный ветер — значит в скором времени будет оттепель;

снежные осадки в четверг — ждёт лето полное дождей и холода.

Также «Разгуляй» — день, который имеет много запретов. В этот день нельзя: