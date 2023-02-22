Общество

Видеоигры предложили маркировать по-новому в России

Для видеоигр в России могут ввести пять возрастных категорий: «0+», «6+», «12+», «16+», «18+». Они будут соответствовать международными стандартам. Присваивать рейтинг должен не отдельный орган, а сами разработчики или издатели игр.

С таким предложением выступил руководитель направления «Цифровое развитие» Центра стратегических разработок Александр Малахов, сообщают «Ведомости».

В организации предлагают распространить нововведения только на онлайн-игры. Игр на физических носителях они не коснутся, так как это «сложно и дорого».

Малахов указал, что для введения возрастной маркировки потребуется внести изменения в закон №436-ФЗ «О защите детей от информации…», в №149-ФЗ «Об информации...» и №38-ФЗ «О рекламе».

Помимо основных категорий ЦСР предлагает ввести семь дескрипторов, чтобы указать причины ограничения по возрасту. Среди них: проявление жестокости, нецензурная брань, сцены сексуального характера, внутриигровые покупки, сцены, вызывающие страх, запрещенные вещества, алкогольная продукция.