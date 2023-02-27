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Короткая жизнь Героя

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Спустя три дня в ходе СВО погиб псковский военнослужащий, уроженец деревни Кирово Псковского района Алексей Уваров. Сегодня, 27 февраля, через год после гибели бойца, на фасаде школы, в которой Алексей учился с 1 по 11 класс, открыли мемориальную доску его памяти.

Алексей Уваров родился 3 августа 1983 года. Образование получил в Москвинской средней общеобразовательной школе. Педагоги помнят Алексея как жизнерадостного, отзывчивого и доброго молодого человека, он активно участвовал в жизни школы, спортивных и творческих мероприятиях. Учителя вспоминают, что Алексея отличала способность удивляться и безграничная жизненная энергия, которая и по сей день сохраняет память о нем в сердцах его знакомых, родных и близких.

«Алексей жил рядом, я помню его с детства — веселого, улыбчивого, доброго, всегда готового помочь и взрослым, и детям. На уроках мне нравилось в нем умение удивляться, радоваться новым открытиям. И вообще это был очень приятный, добрый и старательный ребенок. Знаете, очень сложно говорить о нем в прошедшем времени, потому что для нас он остался по-прежнему живым. Его жизнелюбие, умение улыбаться жизни, умение жить, радоваться жизни совершенно не вяжется со смертью», - рассказала об Алексее учитель биологии и химии Москвинской средней общеобразовательной школы Надежда Смирнова.

После выпуска Алексей часто посещал родную деревню, в которой осталась жить его мать, Нина Уварова. Она рассказала, что военное будущее сына просматривалось еще в детстве - его отец, Александр Уваров, военный, трагически погибший в 1998 году, с первых лет воспитывал в Алексее чувство долга перед Родиной.

«Когда он был еще ребенком, ему отец сказал: "Ты будешь служить в армии, потому что только в армии становятся мужчинами". И это у нас больше никогда не обсуждалось, даже когда мы остались с ним вдвоем, отец у нас умер рано», - поделилась мать бойца.

Школу Алексей Уваров закончил в 2000 году. После год работал трактористом, а затем пошел на срочную службу в армию, служил в Рязани. Затем поступил на службу в ряды структурного подразделения МВД, воевал в Чечне. Боец был награжден пятью медалями:

«Ветеран боевых действий»,

«Защитнику Отечества»,

«За службу на Кавказе»,

«За службу России»,

«За отличие в военной службе» II степени.

Некоторое время Алексей Уваров работал в рыболовном магазине, а затем подписал контракт и стал воином 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии, выполнял функции разведчика и снайпера. 21 марта 2022 года за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга, Алексея Уварова посмертно наградили орденом Мужества.

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Сегодня, 27 февраля, на открытие мемориальной доски памяти Алексея Уварова прибыли представители власти и общественных организаций, военнослужащие и ветераны, друзья и родственники погибшего. Право открыть мемориальную доску предоставили матери бойца, а также главе Псковского района Наталье Федоровой и главе сельского поселения «Краснопрудская волость» Александру Васильеву.

«Сегодня особенный, волнительный день, поскольку ровно год назад Алексей Уваров погиб, выполняя свой воинский долг. Жизнь Алексея была не такая долгая, но такая яркая. Он всю свою жизнь посвятил выполнению воинского долга, гражданского долга — с полной ответственностью, с мужеством и героизмом, поэтому дорогие ребята, уважаемые жители деревни Кирово, мы гордимся такими ребятами, мы гордимся вашим земляком», - выступила Наталья Федорова и пожелала всем присутствующим мирного неба над головой.

Также слово предоставили военному комиссару города Пскова и Псковского района Николаю Александрову, почетному гражданину Псковского района, в прошлом командиру 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой воздушно-десантной дивизии генерал-майору в отставке Юрию Соседову, руководителю Псковской областной общественной организации «Центр чеченской культуры "Барт"» Саиду Дукаеву и другим официальным лицам.

«Парень учился в этой школе, он с честью выполнил свой долг. Нам, принимавшим участие в боях в других горячих точках, самое обидное - когда мы хороним своих детей. Так получилось, что мой младший сын сейчас воюет в составе 234-го полка, муж дочери воюет в пехоте. Я молюсь, чтобы с ребятами все было нормально», - выступил Юрий Соседов, он призвал молодое поколение брать пример с настоящих Героев.

После иерей храма святого князя Александра Невского Роман Алексеев освятил мемориальную доску и отслужил заупокойную литию. Учащиеся Москвинской школы выступили со стихотворениями, присутствующие почтили память военнослужащего минутой молчания и возложили к доске цветы.

У Алексей Уварова остались жена и сын, 12-летний Константин. Мальчик обучается в 19-м лицее города Пскова. Как отметила мать Алексея, он с детства увлекался оружием, эту любовь военнослужащий привил и своему ребенку.

«Оружие для него было пристрастием, он очень увлекался охотой, а тут еще и снайпер... Костя учится в 19-м лицее и входит в Юнармию. Папа его уже приучил к оружию. Как его папа, так и он...» - рассказала Нина Уварова.

Обстоятельства смерти сына матери неизвестны. Алексей Уварова похоронили 22 марта в родной деревне Кирово.

Ксения Иванова