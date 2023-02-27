Общество

Мемориальную доску бойцу 6-й роты открыли на здании колледжа в Пскове

Мемориальную доску кавалеру ордена Мужества, гвардии рядовому Дмитрию Иванову торжественно открыли в понедельник, 27 февраля, на здании колледжа Псковского государственного университета, где он учился. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Пскова

В церемонии приняли участие сестра десантника Елена Кузнецова и племянник Павел Кузнецов, студенты, военнослужащие, юнармейцы, представители городской власти.

Дмитрий Иванов погиб 1 марта 2000 года в Чеченской Республике при исполнении воинского долга в составе легендарной 6-й роты. В этом году подвигу героев-десантников исполняется 23 года.

«23 года у меня не проходят слезы. Потому что у Димы было много планов и желаний, которые не смогли сбыться. Он пошел защищать свою Родину. Для него это был его родной город, его семья, его дом. Надеюсь, что память о нем и его сослуживцах навсегда останется в наших сердцах», - сказала Елена Кузнецова.

Минутой молчания и гимном Российской Федерации почтили память солдата. Затем к мемориальной доске возложили цветы. Завершилась церемония торжественным маршем военнослужащих Псковского гарнизона.

Дмитрий Иванов родился в 1980 году в городе Опочке Псковской области. После школы поступил в Псковский строительный техникум на специальность строителя. Службу в армии проходил в рядах 76-й десантно-штурмовой дивизии. В начале февраля 2000 года вместе с подразделением десантников прибыл в Чеченскую Республику. 29 февраля в составе 6-й роты вступил в неравный бой с бандой наемников. Ценой своей жизни предотвратил прорыв боевиков.

За мужество и героизм, проявленные в боях с террористами, гвардии рядовой Дмитрий Иванов награжден орденом Мужества посмертно. Похоронен на Покровском кладбище в Опочке. Имя гвардии рядового Дмитрия Иванова присвоено юнармейскому отряду Центра образования Опочецкого района.