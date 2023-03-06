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Общество

900 семей мобилизованных получили комплексную помощь в Псковской области

06.03.2023 15:38|Псков

900 псковским семьям мобилизованных - участников СВО оказали комплексную помощь. Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом стало известно на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с представителями уполномоченных по работе с семьями мобилизованных и женсовета Псковского территориального гарнизона сегодня, 6 марта.

«Мы провели большую работу. Разница с тем количеством обращений, которые поступали до образования Центра помощи мобилизованным и их семьям, и сейчас – большая. В Псковской области комплексную помощь получили уже 900 семей мобилизованных, также составлены 1600 полноценных социальных паспортов семей участников СВО. Знаю, что для каждой из вас это не факультатив, вы полноценно занимаетесь этой работой. Если вашей работе препятствуют, не стесняйтесь, говорите: "Я по поручению губернатора", Если будут отказы в помощи, будем рассматривать все меры, вплоть до увольнения чиновников с занимаемых ими мест», – отметил глава региона.

Руководитель Регионального штаба комитета семей воинов Отечества Мария Филонова ответила, что с семьями участников спецоперации находится всегда на связи.

Также Михаил Ведерников указал на важность патриотического воспитания детей и анонсировал появление в регионе Центра военно-спортивной подготовки. 

«Мы тоже должны над этим серьёзно подумать. Буквально на прошлой неделе я посетил подобный центр в Гудермесе (Чеченская Республика – ред.). Такой же точно мы, конечно, в Пскове не построим, но подобный со стрельбищем, с оборудованными аудиториями для занятий нам необходим. Возьмём первых 150 деток на обучение из числа семей мобилизованных. Мы с владыкой (Тихоном Шевкуновым, митрополитом Псковским и Порховским - ред.) недавно об этом тоже говорили, чтобы поработать над идеологией, над глубоким историческим образованием, чтобы дети могли дискутировать в том числе с иностранными оппонентами и отстаивать свою точку зрения. Но без крайностей», – уточнил губернатор.

Он отметил, что хотел бы и своих детей отправить на занятия в такой центр, поскольку навыки, которые они там получат, пригодятся им в жизни.

Первый вице-губернатор региона Вера Емельянова сообщила, что в правительстве уже получили заявку на организацию детского отдыха: 605 человек из семей-участников СВО претендуют на 21-дневный отдых и 261 – на 14-дневный. Кроме того, в феврале от региона уже начали отправлять детей в «Орлёнок« и «Артек» по 10 человек ежемесячно.

Губернатор поручил актуализировать список детей, кому предоставят отдых на территории области, а кому за пределами региона.  

«Лагеря детского отдыха будут бесплатными, регион возьмёт на себя эти обязательства», – уточнил Михаил Ведерников.

Уполномоченные по работе с семьями мобилизованных также озвучили просьбу организовать экскурсию для мам с маленькими детьми от трёх лет.

«Можно организовать поездку в Санкт-Петербург или на зооферму в нашем регионе, это будет интересно для дошкольников. Также можно посетить шоу братьев Запашных, я с ними договорюсь, они точно не откажут», – предложил губернатор. 

По окончании встречи он подчеркнул: главная задача уполномоченных по работе с семьями мобилизованных граждан – чтобы никто не был обделен вниманием.

Теги: #семья
Источник: Псковская Лента Новостей
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