900 семей мобилизованных получили комплексную помощь в Псковской области

900 псковским семьям мобилизованных - участников СВО оказали комплексную помощь. Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом стало известно на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с представителями уполномоченных по работе с семьями мобилизованных и женсовета Псковского территориального гарнизона сегодня, 6 марта.
Руководитель Регионального штаба комитета семей воинов Отечества Мария Филонова ответила, что с семьями участников спецоперации находится всегда на связи.
Также Михаил Ведерников указал на важность патриотического воспитания детей и анонсировал появление в регионе Центра военно-спортивной подготовки.
«Мы тоже должны над этим серьёзно подумать. Буквально на прошлой неделе я посетил подобный центр в Гудермесе (Чеченская Республика – ред.). Такой же точно мы, конечно, в Пскове не построим, но подобный со стрельбищем, с оборудованными аудиториями для занятий нам необходим. Возьмём первых 150 деток на обучение из числа семей мобилизованных. Мы с владыкой (Тихоном Шевкуновым, митрополитом Псковским и Порховским - ред.) недавно об этом тоже говорили, чтобы поработать над идеологией, над глубоким историческим образованием, чтобы дети могли дискутировать в том числе с иностранными оппонентами и отстаивать свою точку зрения. Но без крайностей», – уточнил губернатор.
Он отметил, что хотел бы и своих детей отправить на занятия в такой центр, поскольку навыки, которые они там получат, пригодятся им в жизни.
Первый вице-губернатор региона Вера Емельянова сообщила, что в правительстве уже получили заявку на организацию детского отдыха: 605 человек из семей-участников СВО претендуют на 21-дневный отдых и 261 – на 14-дневный. Кроме того, в феврале от региона уже начали отправлять детей в «Орлёнок« и «Артек» по 10 человек ежемесячно.
Губернатор поручил актуализировать список детей, кому предоставят отдых на территории области, а кому за пределами региона.
«Лагеря детского отдыха будут бесплатными, регион возьмёт на себя эти обязательства», – уточнил Михаил Ведерников.
Уполномоченные по работе с семьями мобилизованных также озвучили просьбу организовать экскурсию для мам с маленькими детьми от трёх лет.
«Можно организовать поездку в Санкт-Петербург или на зооферму в нашем регионе, это будет интересно для дошкольников. Также можно посетить шоу братьев Запашных, я с ними договорюсь, они точно не откажут», – предложил губернатор.
По окончании встречи он подчеркнул: главная задача уполномоченных по работе с семьями мобилизованных граждан – чтобы никто не был обделен вниманием.