Общество

«Гайд-парк»: Наталья Юрченко о депутатской работе. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 7 марта. Гость студии - депутат Псковской городской Думы, директор филиала ВГТРК «ГТРК "Псков"» Наталья Юрченко.

Ведущая Любовь Кузнецов обсудила с ней вопросы депутатской деятельности. Можно ли депутату неделями не появляться на своем избирательном округе? Как на 8-м округе продвигается работа по развитию ТОСов и что там будет выполнено в плане благоустройства? Почему для Натальи Юрченко важно участвовать в работе по поддержке наших военнослужащих-участников спецоперации?