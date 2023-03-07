Общество

Наталья Юрченко о секрете человеческого счастья и налоге на содержание собак

Очередным гостем программы «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) стала депутат Псковской городской Думы, директор филиала ВГТРК «ГТРК "Псков"» Наталья Юрченко. Какие проблемы депутат решает в своем городском округе? В чем секрет человеческого счастья? Какие законы необходимо ввести в сфере обращения с животными? На эти и другие вопросы гостья студии ответила в беседе с Любовью Кузнецовой.

- Наталья Александровна, если посмотреть на минувший год-полтора в вашей жизни по соцсетям, можно увидеть много позитивных изменений. Это и членство в партии «Единая Россия», и, естественно, становление депутатом городского парламента, это и ваши профессиональные заслуги, заслуги всего коллектива ГТРК - «ТЭФИ-регион» - это мощнейшая оценка работы. Ну, а если по личному, то самое большое достижение в вашей семье весит сейчас, наверное, килограмм 5-6?

- Шесть.

- Это ваш внук, как его зовут?

- Соцсети, конечно, это не показатель того, что действительно произошло. Мы понимаем, что туда вывешиваются только позитивные моменты, а сложности как-то обходятся стороной. Жизнь многогранна, жизнь сложна, она никогда не будет однозначной. Наше самое главное достижение, наверное, за последние лет за 20, со дня рождения сына, это Левушка, внук, который родился 6 декабря. И это, наверное, самое большое счастье всей нашей семьи сейчас, правда. Я никогда не верила, когда говорят, что внуков любят больше, но это абсолютная правда.

- Несмотря на то, что и сын - мальчишка, и внук - мальчишка, но все равно по-разному относишься к этим мальчишкам?

- Знаете, люди по форме, в принципе, все одинаковы. Но любовь - особое чувство, ты его испытываешь ко всем по-разному. Надо понимать, для каждого человека свой сыночек, свой внучек, свои родные и близкие - это самые лучшие люди.

- Так и должно быть.

- С нюансами, конечно, но это самые лучшие, самые любимые, самые близкие люди. Наверное, потому что мы были когда-то молодыми, испытывали немножко другие чувства, были, наверное, более легкомысленными, глупыми, тут разные можно эпитеты придумывать, но сейчас, когда ты уже осознанный, когда ты уже совершенно по-другому смотришь на мир, когда ты прошел огромное количество испытаний, и когда у тебя появляется маленький человек на расстоянии, я не могла себя контролировать. Когда эту чудесную новость нам сообщили, у меня слезы текли рекой от счастья, это остановить было невозможно. И ты любишь этого человека безосновательно, безотносительно, просто сразу и все.

- Как интересно.

- И очень важно, хотела сказать как раз в преддверии женского дня: женщины и девушки, рожайте больше. И тогда у вас будет больше счастья, больше внуков, оно будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Рожайте, рожайте - это самое главное, наверное.

- Политик, руководитель большого коллектива, работа которого каждый день на виду у всего региона, в прямом смысле этого слова, спортсменка, собаковод, дочь, мама. Безусловно, вы - самодостаточный человек. В чем женское счастье, наполненность жизни всеми красками?

- Здесь я могу сказать, что каждый человек опять же счастлив по-своему. Очень важно, что счастье к тебе не свалится, и никто к тебе не прилетит на вертолете, не привезет тебе чемодан счастья. Счастливый человек, возможно, только сам себя на это настраивает, когда говорит. Когда ты говоришь, что все плохо, все ужасно, все люди вокруг плохие, под ногами грязь и все такое, так оно и будет. Но когда ты смотришь в небо, когда ты сам себя озадачиваешь, когда ты сам себе не даешь покоя... Вот, если честно, даже на своем примере: я устала, надо полежать на диване. Лежишь 15 минут, а потом ты думаешь, что время идет впустую, его страшно жалко, очень обидно. И ты начинаешь себя заставлять, настраивать. Психология - это очень тонкая штука, когда ты себя каждый день настраиваешь на работу, на позитивный лад, на энергетический настрой. Это, действительно, все так и есть, так и будет. Ты только сам строишь свою жизнь. Конечно, с помощью окружающих. Судьбу, рок никто не отменял, но, тем не менее, Господь ведет тебя, но ты сам настраиваешь себя на этот лад.

- Интересно, ваши мысли навели меня на мои собственные воспоминания. В этом году 15 лет, как я в журналистике. Поначалу было очень сложно вработаться, вы понимаете - темп, ритм, общение и так далее. Хотелось как-то искать вдохновение. Приехала на съемку к одному замечательному псковском художнику, у которого был юбилей, готовил свою выставку. Мы приехали в мастерскую, разговариваем с ним, пишем интервью, а у него реально все в работе, видно, что он нас не ждал, перебирая свою мастерскую. Он просто вышел нас встретить, и все было, как оно есть на самом деле - в краске, в картинах, еще не высохших. И я ему говорю: ждете, наверное, вдохновения каждый день? Он на меня посмотрел и говорит: "Деточка, какое вдохновение? Вот когда ты с утра до ночи что-то мажешь, мажешь, мажешь, тогда, глядишь, что-то получается". Реально так?

- В большей степени - все это труд. Ничего тебе с неба не свалится, все - труд. Если ты работаешь, если ты что-то, действительно, делаешь, цепочка идет дальше, узелки завязываются.

- И уже чувствуешь, за какой узел сильнее потянуть, что называется?

- Абсолютно. Совсем недавно у нас в гостях был Дмитрий Киселев (журналист, телеведущий - ред.), и я спрашиваю: «Как вы все успеваете?» Крупнейшее агентство, огромнейшая, сложнейшая программа. Он говорит: «Отдых - перемена деятельности». Те же самые лыжи – пройдешь 10-15 километров, и после этого ты чувствуешь абсолютно потрясающий прилив сил и энергетики, у тебя уже по-другому работает голова, просветляется, по-другому работают мысли, организм. И когда ты поддерживаешь организм в такой форме, это тоже очень важный момент, тогда у тебя и мысли, и силы собираются.

- Ну и ваши лохматые – это, наверняка, энергетический заряд - собачки ваши чудесные.

- Псы - это да, это особая любовь, это вообще отдельные члены семьи.

- Вот я кошковод, кошколюб, а у вас - собачки.

- Это нормально, потому что у каждого свои ушастые и пушистые. Видите, тут интересный факт: собака - для людей, а кот - для себя, а хозяин - для кота.

- Это да, это правда абсолютно. И песики вас выгуливают.

- Три раза в день.

- Некоторые прямо говорят: «Я завожу собаку, чтобы она меня выгуливала - мне нужна динамика, мне нужен какой-то график. Я – лентяй, а собака выгуливает».

- Это абсолютно четкая мотивация. Ты понимаешь, что эти маленькие ушастые «человечки» все понимают, каждое твое слово. То, что ты ему говоришь, он именно это и делает. Вот удивительно. И эти маленькие «человечки» тебя обязывают просто-напросто. Утром, днем и вечером я всегда очень сильно стараюсь.

- Наталья Александровна, вы сказали про мысли Киселева, что смена вида деятельности - это и есть наш отдых. Интересные мысли. Но все равно хочется уже перейти к вашей работе в парламенте. Активно вы занимаетесь своим округом. Бывают ли у вас выходные как у депутата? И можно ли вообще, будучи депутатом, рассчитывать на то, что там будет какой-то график, как, действительно, по Трудовому кодексу?

- Слушайте, я считаю, что это взаимное уважение, это, пожалуй, самое главное. Мне, например, сегодня в 1.30 пришло сообщение по округу. Но это не самое правильное, наверное. Нужно уважать вообще время другого человека. И я считаю, что есть определенные временные рамки, в которое можно деликатно направить запрос, а в другое время это недопустимо: ну дождись ты следующего утра.

- Как говорится, не пожар и не наводнение?

- Да, телефон у меня поставлен на уведомления, и это очень неприятно. Я ночью аж подскочила. Поэтому я считаю, что все должно укладываться в рамки рабочего времени. В случае депутатства - в дополнительное время. Но, в любом случае, ты должен быть готов к этому, быть готов решать эти вопросы. Но надо понимать, что и я, и помощники - мы работаем тоже в рабочее время. Выходные у каждого человека должны быть свободным временем, которое ты используешь для своих личных интересов. Это очень важно. Для меня это вопрос принципа.

Заниматься округом можно. Самое главное, понимаете, результат. Сейчас мы еще пока в процессе, и результаты есть, но не очень маленькие, и иногда они даже в некоторой степени, наверное, смешные, они касаются банальных договоренностей. Пока еще работа, я могу сказать, не сильно налажена, но мы очень ждем весну, чтобы пока погода не позволяет проводить, допустим, собрания. В предвыборную гонку мы собирали с жителей их пожелания, жалобы и реальные проблемы, которые с помощью депутата, его полномочий возможно решить. Мы должны это потихонечку сделать.

Такой позитивный момент отмечу. В конце года бюджет уже был сверстан, но тем не менее по определенным заявкам, когда граждане приходят на прием, несколько вопросов решено, договоренности достигнуты и с руководством Думы, и с администрацией города. Депутаты подавали большим списком проблемы всех округов. Они увязаны в городские программы, и в том числе в финансирование. Я подала сразу большой список, в котором прописаны нужды, чтобы городская администрация, учитывая свои финансовые возможности, стратегию и так далее, учитывала все пожелания наших граждан в течение определенного количества времени.

Например, у нас очень много остается тополей, которые сбрасывают пух. Договорились, что в этом году уже часть порубят. Есть дорожки, пожелания - от Рижского проспекта до лицея №4. Она, действительно, необходима, ее нужно заасфальтировать. В этом отношении я могу сказать, что Борис Андреевич (Елкин, глава Пскова – ред.) слышит. Очень многие вопросы, действительно, решаются.

Депутатская деятельность как раз в нормальном взаимодействии. Я очень сильно надеюсь, что за несколько лет мы очень многие проблемы разошьем. Дальше в процессе нужно включать в обязательном порядке граждан, потому что в некоторых домах у нас до сих пор еще нет советов и старших по домам. В этой ситуации в одном конкретном доме даже невозможно подать заявку на благоустройство. Мы можем только попросить посыпать ямы, но провести комплексное благоустройство невозможно. Многое было сделано во всем округе. Безусловно, это имидж, и дворы заасфальтированы, но в рамках депутатской деятельности, я надеюсь, в этом году у нас будут и депутатские выезды совместно с представителями администрации города. И когда ты прошел весь округ и примерно понимаешь его проблемы, мы конкретно, точечно по определенным сложным моментам, я думаю, пройдем.

Что касается порубки старых, аварийных деревьев: они рубятся комбинатом благоустройства бесплатно, но надо понять, чья земля. Все взаимоотношения непростые. Если это земля дома, это может сделать только управляющая компания по ходатайству дома, когда две трети граждан подпишутся под этим решением. В противном случае никто не имеет права. Если это междворовые, то есть городские территории, тогда работы по благоустройству возможно делать в рамках этих бюджетов. Есть огромное количество городских программ, куда данные проекты возможно включить. Например, ремонт заезда во двор, ямы. В одном из домов у нас очень активный председатель, и я надеюсь, там мы посадим деревья.

- Здорово, что будете сажать, надеюсь, не тополя?

- Ни в коем случае, сосны. Я за сосны, потому что сосна вечно зеленая.

- Мне почему-то в городе стало не хватать каштанов и сирени.

- Я как любитель ботаники могу сказать, что каштан очень тяжело растет, за ним нужно ухаживать. И, к сожалению, те же ушастые собаки не дают ему в полной степени развиваться, ему особый уход нужен. Сирень же нужно сажать сортовую, за ней тоже нужно ухаживать. В принципе, в том дворе сирень, кстати, есть.

- Настраиваемся на весну. Наталья Александровна, помимо активной работы в округе, вы еще достаточно активны на комитетах Псковской городской Думы. Вы не стесняетесь задавать уточняющие вопросы, не отмалчиваетесь. Почему? Дает динамику какую-то? Например, при работе с программой бюджета.

- Дело в том, что бюджетная история начинает формироваться с середины года. Почему я задаю вопросы – здесь, возможно, журналистская история, а во вторых, наверное, пожалуй, самое главное - определенное неравнодушие, сейчас я попытаюсь сформулировать. Когда ты читаешь документы, у тебя возникает по ходу очень много дополнительных вопросов, и это абсолютно нормально. Например, что касается школы на улице Киселева. Она затрагивает два округа, № 6 и №8. И лично для меня очень важно быть в курсе вопроса, а непосредственно на комитете тебе могут очень подробно и четко объяснить. И когда ты встречаешься с гражданами, чтобы у тебя было понимание, что ты можешь ответить на этот вопрос сейчас, сразу и оперативно. Какие-то сложности дополнительно ты можешь уточнить, но в целом нужно быть в курсе того, что у тебя происходит в округе. Это первое. Второе - с точки зрения экономической, я – экономист, менеджер. И когда я читаю бюджет, я вижу огромное количество вопросов, уточнений и цифр, которые меня интересуют в плане развития города, в плане необходимости того, что будет проводиться.

- Вот так, дорогие друзья, что дают детали работы на комитетах. Как правило, на сессиях докладов не делается. Это все отрабатывается на комитетах. Правильно?

- Это все правильно, потому что сессия - это не место для базара. Сессия - это уже итоговое принятие решений, тем более сессии предшествует фракция, где члены «Единой России» принимают консолидированное решение по определенным вопросам. Если ты не согласен, если у тебя есть какие-то дополнительные вопросы, задавай их, пожалуйста, на комитете, задавай их, пожалуйста, на фракции, ты можешь дополнительно переговорить с любым сотрудником администрации города, с любым сотрудником городской Думы, но не выносить это на сессию. То есть это больше такой популизм, что зачастую мы видим. Но на самом деле работа в большей степени должна проводиться до. Тебе же до комитета присылают все эти материалы, ты можешь их прочесть до комитета, задать вопросы до него, на комитете уточняющие. И потом сессию, ребят, не надо превращать в балаган.

- Действительно, театр там, пожалуй, ни к чему.

- Понимаете, это рабочий орган, и рабочий орган должен работать как часы. Собственно, к чему все и стремятся. Еще раз, если у тебя есть вопросы - решай их до. Потому что, собственно, на сессию уже выносится вопрос, который практически решен, вопрос за голосованием. Вся работа должна проводиться до, и ее ведет огромное количество сотрудников аппарата, депутатов, самого комитета. Здесь, еще раз я повторяюсь, вносится уже точное, четкое, понятное решение.

- Вы стоите в двух комитетах. Это мое личное мнение, ключевых комитетов в работе Думы - по бюджету и по ЖКХ. Какой ваш любимый?

- Как всех детей ты любишь одинаково, так примерно это и происходит, потому что оба комитета, как вы правильно отметили, играют ключевую роль в жизни города. Они важны с точки зрения, первое, финансов, а второе - непосредственно конкретной работы. И на этих комитетах, в том числе, решаются вопросы благоустройства, финансирования. То есть, что у нас в основном волнует людей и граждан, которые к тебе приходят на встречи.

- ЖКХ, как правило.

- ЖКХ - это самое главное. А ЖКХ основываются на чем? На финансировании. Все логично.

- Интересная связка двух комитетов в вашей работе. Наталья Александровна, в последнее время идет активация ТОСов. Они дают возможность решить проблемы быстрее, получить внебюджетное финансирование и так далее. Если любые другие вопросы - это заявка в федеральную программу Формирования комфортной городской среды, это ожидание…

- И не факт, получишь ли ты там финансирование.

- Даже если ты получаешь финансирование, это все равно временной интервал – год-два, а ТОСы позволяют достаточно быстро решить эти вопросы. Как у вас с ТОСом? И еще есть такая история: немногие улавливает разницу между инициативным бюджетированием и ТОСами. В Думе, я знаю, ведется эта работа, и председатель Александр Георгиевич Гончаренко настраивает вас на то, чтобы вы развивали ТОСы. Уверена, Борис Андреевич тоже заинтересован в развитии ТОСов на территории ваших округов. Как идет эта работа?

- Нас активно сподвигают кто ТОСам. И это абсолютно правильно, потому что именно территориальное общественное самоуправление, даже в самом названии заложен его смысл.

- Три главных слова.

- Да, общественное самоуправление. То есть люди, которые живут на определенной территории, сами формируют свое благосостояние, благоустройство. Идет у нас, откровенно говоря, сложно, потому что один ТОС, мы территорию зарегистрировали, но, к сожалению, до сих пор не зарегистрировали устав. Там есть определенные вопросы, определенные сложности. Хотя, в принципе, на мой взгляд, подготовить документы мы с помощниками готовы всегда, готовы обратиться и к коллегам, которые занимаются вопросом. И мы уже взяли, собственно, за образцы у тех ребят, у тех коллег, которые уже регистрировали ТОСы. Видите, у нас есть, наверное, два момента, которые останавливают это. Первое - очень удобно всегда сказать, что кто-то виноват и кто-то что-то не сделал. Власть плохая и так далее. Ребят, ну давайте мы организуем ТОС, пусть это будут небольшие деньги. Хотя, в принципе, начальные 100-200 тысяч - это очень приличная сумма.

- А сейчас до 500 тысяч рублей.

- Нет, мы говорим о начальной сумме, а дальше она до 500, до миллиона и так далее. На эти средства можно проводить праздники, на эти средства можно обеспечить себе благоустройство своей территории, ту же детскую площадку, лавочки, скамейки, фонарики. Список очень большой. Он фактически повторяет городское благоустройство, но на уровне финансирования личного двора. Когда встает вопрос: о'кей, площадку поставим, но вы должны будете взять ее, дом, на баланс и обеспечить ее ремонт. Сразу возникает очень много вопросов.

- Особенно у тех, у кого детишек нет.

- Да, абсолютно. Они говорят: «А зачем нам, если у нас нет детей? Они будут шуметь у нас под окнами». Но и второй вопрос - будет дополнение идти в плату за квартиру. Пусть небольшое, 50 копеек, но, тем не менее, для кого-то это очень значительная сумма. Это первое. Второе, для того, чтобы организовать ТОС и вести эту работу, все-таки нужно потратить достаточное количество своего времени. Не у каждого старшего по дому есть такой интерес, не у каждого есть такая возможность. И мы очень надеемся, что в этом году та компания, которая пройдет, люди, которые подадут заявки, выиграют, а мы видим у Григория Ивановича Стороненкова (депутата по округу №12 – ред.), как у него активно это все развивается.

- А просто потому что был старт и все увидели позитивный пример и начали работать.

- И мы очень надеемся, что именно таким образом и произойдет.

- Ну что ж, Бог в помощь, что называется.

- Я очень на это надеюсь, что мы увидим в результате позитивные сдвиги. Хотя, есть несколько ТОСов уже в городе, они работают здорово, они работают эффективно. Понимаете, государство здесь пытается, наверное, переломить систему «Дай». Возьми и сделай, и отвечай. Вот это, наверное, самое главное. Потому что когда тебе что-то дали, подарили и поставили, зачастую люди это не берегут. А когда они поставили свое, они же за него будут и биться, и бороться, беречь, сохранять и ремонтировать. То есть это уже будет совсем другое чувство ответственности, отношение к своему имуществу. Но, видите, к сожалению, до сих пор нет этого понимания. Сейчас же дом - это имущество граждан. А в основном понимание этого, к сожалению, пока еще не до всех доходит.

- Далеко не до всех. И это видно и в плане уборки города в зимний период.

- Ничего мне не говорите про город и про собак. Для меня это больная тема. Я считаю, что совершенно бессовестно и безответственно не убирать за своей собакой, если ты ее завел. Да, здесь есть вопросы с точки зрения экологии: что полезнее, какашка или мешочек. Но там, где мы гуляем с нашими собаками, мне просто хочется плакать. Это настолько отвратительно. Ты завел пса - ты завел ответственность. Я абсолютно уверена, что каждый владелец собаки должен иметь на нее паспорт. Собака должна быть четко привязана к своему хозяину по чипу. Возможно, меня поднимут на вилы, но я считаю, что хозяин собаки должен платить налог и убирать все экскременты, которые сейчас еще и весной откроются. Ребята, это не только не этично, это еще и не полезно, потому что владельцы многих собак их не прививают, не гонят гельминтов и так далее.

- Итальянская модель, когда жесточайшие налоги, есть страны, где нужно получить разрешение на то, чтобы завести собаку.

- Это и шведская модель, и финская модель. Здесь, опираясь на чей-то опыт, все-таки нужно идти своим и смотреть на менталитет, чтобы тем не менее обеспечить и доброжелательное отношение к животным. Потому что мы же видим огромное количество жестокого обращения, недопустимо абсолютно. В принципе для меня непонятного. В нашем современном мире, когда мы пытаемся воспитать хороших детей, у нас истязают животных. Но это вообще что-то запредельное. Поэтому еще более ужесточить меры наказание за жестокое обращение с животными, заставить владельцев обязательном порядке прививать животных, всех без разбора. У нас же этого ничего не делается. Очень многие собаки не привиты, очень многие за ними не убирают. Для меня это вообще болезненная тема.

- Действительно, о ней нужно говорить.

- Самое страшное в этой ситуации, в нее попадала и я лично этим летом, и мои друзья, когда на моих собак нападали другие собаки.

- Я очень часто вижу это из окна. Маленькая собачка гуляет, большая тут же на нее нападает. На это, действительно, очень страшно даже со стороны смотреть.

- На это страшно смотреть со стороны. И еще одно жесточайшие наказание за крупных собак, которые ходят без на намордников и без поводков. Потому что, действительно, летом неслась на нас овчарка, которая просто увидела корм, видимо, в виде моих псов. Охотничий инстинкт или что там срабатывает. Почему она без намордника, почему она без поводка? Это очень много вопросов вызывает.

- Действительно, нужно принимать тот самый закон, который без конца висит в Государственной Думе и все никак не принимается. С вами сложно не согласиться, что собака должна быть привязана к конкретному хозяину. В век высоких технологий разориться на чип… Простите меня, заводишь питомца - должен отвечать за него.

- У нас есть программа, по которой у меня обе собаки чипированы бесплатно.

Беседовала Любовь Кузнецова