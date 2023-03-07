Общество

Организаторы конкурсов красоты в Псковской области объявили о старте уникального проекта

Организаторы конкурсов красоты в Псковской области объявили о старте уникального проекта - супер-сезоне «Мисс и Миссис - 2023».

«Супер-сезону "Мисс и Миссис - 2023" быть! 19 марта в особняке Лавриновского состоится эксклюзивный проект, в котором примут участие 30 первых красавиц конкурсов красоты "Мисс и Миссис" Пскова и Великих Лук за 19-летнюю историю проекта! Это будет яркое светское событие, в котором самые яркие королевы выйдут на новый подиум!» - рассказали Псковской Ленте Новостей организаторы.

Подробности уникального проекта станут известны в ближайшее время.