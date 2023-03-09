Общество

Более 130 млн рублей удалось привлечь Псковскому детскому фонду на благотворительность

Псковскому областному отделению Российского детского фонда удалось привлечь более 131 млн рублей на реализацию благотворительных программ, проектов и акций за 5 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Основные итоги работы регионального отделения за последние пять лет подвели в фонде. С 2018 года адресную помощь оказали 12,5 тысячи детей из 5 тысячам семей. На протяжении этих лет воспитанники 11 интернатных учреждений регулярно получали и продолжают получать поддержку от фонда, направленную на улучшение условий проживания, воспитания, обучения и досуга. 24 ребёнка-инвалида получили материальную помощь, благодаря которой смогли отправиться на необходимую реабилитацию или лечение; закупить важные лекарства и средства реабилитации.

С 2018 года 162 студента вузов и сузов из числа детей-сирот и детей из малообеспеченных семей получили психо-социальную поддержку от фонда, ежемесячно получали учебную стипендию. Сейчас в стипендиальной программе Детского фонда 46 студентов. Также за 5 лет был реализован 21 социальный проект при поддержке Фонда президентских грантов, правительства Псковской области и комитета по социальной защите Псковской области.

Подводя итоги работы за 5 лет, за особый вклад в развитие благотворительности и волонтёрской деятельности благодарственными письмами было награждено более 50-ти индивидуальных предпринимателей, директоров крупных заводов, частных жертвователей.

Также были награждены дипломами детской признательности от Российского детского фонда и областного отделения РДФ частные жертвователи и организации, которые регулярно жертвуют средства на реализацию программ фонда. Дипломами «Заслуженный волонтёр» были награждены те, кто вместе с фондом более 15 лет.

«В свой 35-летний юбилей Детский фонд строит дальнейшие планы на развитие таких направлений поддержки детей как: спорт, профориентация воспитанников интернатных учреждений, наставничество. Сотрудники фонда искренне надеются на дальнейшую поддержку со стороны благотворителей, волонтёров и партнёров. Только общими силами можно добиться весомых результатов в деле помощи детям!» – добавили в организации.