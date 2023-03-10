Юлия Пожидаева об инициативе создания инфраструктуры для собак: Это будет правильный шаг

Инициативу создания инфраструктуры для собак в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей оценила собаковод, депутат Псковской городской Думы Юлия Пожидаева.

«Это будет правильный шаг и позитивное решение, потому что достаточно много домашних животных, в том числе и собак содержится у людей. Когда планируют проектировать территорию – хорошо, если будут предусматриваться зоны для выгула собак, для их обучения. Люди все разные. Нюансы могут возникнуть при реализации. Хорошо, когда это будет в доступности для микрорайонов. Важно, чтобы сами собаководы понимали ответственность, где можно выгуливать собаку, а где нельзя», - сказала она.