Общество

В России предложили массово создавать инфраструктуру для собак

В России предложили включить создание игровых площадок для выгула собак в программы благоустройства городов, а также в обязанности девелоперов. Инициативу подготовил общественный совет при Минстрое и направит ее в ведомство, рассказал глава рабочей группы по инфраструктуре для выгула собак при общественном совете Минстроя Артем Гебелев.

В том числе речь идет о больших зонах для выгула, специальных маршрутах в парках, а также установке урн для отходов животных, добавил он. Стоимость создания площадки в 400 квадратных метров составляет 1-10 млн рублей, сказал эксперт.

«Давно следует начать включать инфраструктуру для выгула собак в комфортную городскую среду, в том числе потому, что это нужно для безопасности граждан», — уверен член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Впрочем, в приоритете обязательно должно оставаться формирование благоприятных условий жизни горожан, а также повышение ответственности владельцев собак, отметил депутат. При соблюдении всех этих условий, инициативу можно поддерживать, сказал Якубовский.

Также парламентарий отметил, что при текущей стоимости недвижимости сумма в 10 млн рублей с очень низкой долей вероятности может отразиться в конечной стоимости жилья, пишут «Известия».