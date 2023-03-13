Общество

В Пскове ликвидируют одно из муниципальных учреждений

В Пскове ликвидируют муниципальное казенное учреждение города «Специализированная служба». Соответствующее постановление подписал глава города Пскова Борис Елкин.

«В соответствии со статьей 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, разделом VII Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений, утвержденного постановлением администрации города Пскова от 8 декабря 2010 № 2576, руководствуясь статьями 28, 32 устава муниципального образования "Город Псков", администрация города Пскова постановляет ликвидировать муниципальное казенное учреждение города Пскова "Специализированная служба"», - говорится в тексте постановления.

Согласно документу, будет назначена ликвидационная комиссия. Срок ликвидации - 6 месяцев с момента подписания постановления.